Nuovo Opel Combo: ora con i fari avanzati Intelli-Lux

Quando si parla di guida sicura in condizioni di visibilità ridotta, Opel è il marchio di riferimento. La tecnologia dei fari Intelli-Lux LED adattivi e antiriflesso è disponibile su tutte le gamme di veicoli del marchio automobilistico tedesco, a partire dalla popolare Opel Corsa fino alla sofisticata Opel Mokka. Inoltre, la tecnologia di illuminazione di ultima generazione, Intelli-Lux LED Pixel Light, è disponibile su modelli come Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer e Opel Grandland. Adesso tocca anche al nuovo Opel Combo.

Nuovo Opel Combo è il primo della categoria a offrire una tecnologia avanzata dei fari

Per dimostrare ulteriormente l’impegno verso l’innovazione e renderla accessibile a un vasto pubblico, Opel sta introducendo i fari Intelli-Lux LED Matrix sulla sua ultima generazione di furgoni compatti. Il nuovo Opel Combo Electric e il veicolo commerciale leggero Combo Cargo Electric, insieme alle loro controparti a motore a combustione, sono i primi nei rispettivi segmenti di mercato a offrire questa tecnologia avanzata. Ciò garantisce una visione ottimale in condizioni notturne o di cattivo tempo, indipendentemente dal motivo del viaggio.

I fari dotati di Intelli-Lux LED Matrix Light non solo garantiscono maggiore sicurezza, ma sono anche esteticamente accattivanti, in quanto fanno parte integrante dell’Opel Vizor, il distintivo cruscotto anteriore del marchio che fa il suo debutto nel settore dei veicoli commerciali leggeri Opel con il Combo Cargo. La luce Matrix Intelli-Lux LED del Combo, così come della nuova Corsa e della Mokka, è composta da 14 elementi LED controllabili individualmente (sette per lato). Questo sistema assicura un’esperienza di guida brillantemente illuminata che consente di “tagliare” con precisione il fascio luminoso per evitare di abbagliare gli altri utenti della strada.

La tecnologia Intelli-Lux LED è superiore ai sistemi di illuminazione convenzionali perché offre una precisione e una potenza maggiori. Non appena l’auto lascia le aree urbane, i fari a matrice passano automaticamente agli abbaglianti. La lunghezza e la distribuzione del cono di luce vengono continuamente adattate alle condizioni di guida. Quando vengono rilevate le luci di un’altra vettura, i singoli LED si spengono in modo intuitivo per “eliminare” l’auto dagli abbaglianti ed evitare di abbagliare gli altri conducenti.

Grazie alla tecnologia Intelli-Lux LED, i conducenti del nuovo Opel Combo godono sempre di una visuale ottimale della strada davanti a loro. Possono viaggiare con gli abbaglianti sempre accesi e hanno la possibilità di vedere chiaramente gli oggetti sul bordo della strada, il che permette loro di avere più tempo per reagire, ad esempio se un animale dovesse attraversare inaspettatamente la strada.