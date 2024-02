Jeep Renegade 2024: aperti gli ordini in Europa

A dieci anni dal suo lancio e consolidata la sua reputazione come la più versatile nel suo segmento, la nuova Jeep Renegade 2024 è ora disponibile per gli ordini. L’introduzione del nuovo sistema di infotainment all’avanguardia rappresenta una delle novità principali del MY24 poiché migliora l’esperienza di guida in vari modi significativi. In primo luogo, è notevolmente più veloce, con una potenza di elaborazione fino a 5 volte superiore in termini di MIP (milioni di istruzioni al secondo). Ciò si traduce in un feedback tattile istantaneo, calcoli del percorso più rapidi e risposte vocali straordinariamente veloci, garantendo ai conducenti di rimanere connessi e informati senza frustranti ritardi.

Nel decimo anniversario e con la sua consolidata reputazione, Jeep Renegade 2024 è ora pronta per essere ordinata

Il sistema di infotainment della Jeep Renegade 2024 offre un’esperienza più coinvolgente grazie a display FullHD di dimensioni maggiori. Con un impressionante aumento del +40 per cento dell’area di visualizzazione, soddisfa le esigenze visive dei clienti con uno schermo da 10,1 pollici e un cluster ancora più ampio da 10,25 pollici. Inoltre, la risoluzione Full HD più elevata, con 1024 x 768 o 1920 x 1200 pixel a seconda delle preferenze, garantisce immagini cristalline, nitide e vivide.

Le dotazioni di Infotainment e sicurezza sono davvero impressionanti, con la gamma che presenta un ampio display da 10,1 pollici e un nuovo Cluster con uno schermo da 10,25 pollici. Inoltre, la gamma offre una nuova fotocamera digitale, connettività USB di tipo A+C e funzionalità Wireless Android Auto e Apple CarPlay. Tra le funzionalità di sicurezza ci sono l’avviso di collisione frontale, il TBM e i servizi connessi.

Grazie al nuovo sistema di Infotainment, l’uso dei servizi connessi in Jeep Renegade 2024 diventa intuitivo e senza intoppi. Una volta collegata l’app Jeep al veicolo, le informazioni scambiate tra l’applicazione e il sistema di infotainment si integrano in modo naturale. Non è più necessario avere le chiavi dell’auto per azionare funzioni come aprire o chiudere le porte o accendere le luci in condizioni di scarsa luminosità. Basta tenere lo smartphone a portata di mano e utilizzare la funzione remota dell’app. L’aggiornamento periodico delle mappe di navigazione TomTom avviene ora in modo automatico “over the air”, seguendo le abitudini degli utenti. Questi servizi migliorano la qualità della vita, offrendo avanzamenti tecnologici che aumentano il comfort e risparmiano tempo.

La nuova Jeep Renegade 2024 presenta una gamma rinnovata e migliorata, con una maggiore attenzione rivolta alla soddisfazione delle esigenze e delle preferenze dei clienti. All’interno di questa gamma, tutti i diversi allestimenti offerti per la Renegade sono generosamente equipaggiati con una vasta gamma di funzionalità, a partire dal modello entry-level. Ciò significa che, indipendentemente dall’allestimento specifico scelto dai clienti, possono contare su un alto livello di equipaggiamento e servizi standard per garantire un’esperienza di guida soddisfacente e orientata al cliente.

La nuova Jeep Renegade 2024 offre ai clienti la scelta tra due propulsori ibridi: l’e-Hybrid e l’ibrido plug-in 4xe. Il propulsore e-Hybrid gestisce il sistema di propulsione in modo continuo, passando automaticamente tra motori completamente elettrici, ibridi e a combustione interna in base a diversi fattori, come lo stato di carica della batteria da 48 V, le condizioni di guida in tempo reale e altri parametri monitorati.

La Renegade 4xe ibrida plug-in combina sia motori elettrici che endotermici. Grazie al sistema di propulsione elettrica, offre una coppia maggiore, permettendo regolazioni precise e migliorando la capacità di trazione integrale su vari terreni, rendendola ideale per avventure fuoristrada impegnative.

Con la Jeep Renegade 202, verrà introdotta una nuova calibrazione ottimizzata sia per il motore che per la batteria, sia per l’e-Hybrid che per il 4xe PHEV. Questa calibrazione, insieme all’adozione dei nuovi pneumatici da 18” di classe A+, porterà a un miglioramento dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 5% (dati pre-omologazione).