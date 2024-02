Stellantis in Germania inizia così il suo 2024

Stellantis ha iniziato l’anno velocemente in Germania e, secondo i dati interni preliminari, ha registrato a gennaio incrementi significativi di nuove immatricolazioni e quote di mercato. In totale, il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha immatricolato circa 33.500 nuove auto e veicoli commerciali leggeri in Germania a gennaio. Tutti e otto i marchi sono riusciti a crescere più del mercato complessivo rispetto all’anno precedente. Ciò corrisponde ad un aumento di quasi il 61 per cento. La quota di mercato è aumentata notevolmente al 14,2 per cento (+ 3,7 punti percentuali).

Inizia molto bene il 2024 di Stellantis in Germania: il gruppo automobilistico aumenta le sue immatricolazioni

In particolare, il più grande marchio Stellantis in Germania, Opel, ha aumentato significativamente le proprie vendite e la propria quota di mercato. In forte crescita anche Citroën, Jeep e Peugeot. Stellantis ha avuto particolare successo con i marchi Citroën, Fiat Professional, Peugeot e Opel nei veicoli commerciali leggeri: grazie ad un significativo aumento delle vendite (più circa il 58%), la quota di mercato della nuova business unit Stellantis Pro One è aumentata significativamente. Una quota di mercato del 22,3% significa che quasi un veicolo commerciale leggero su quattro immatricolato in Germania a gennaio proveniva da un marchio Stellantis. Stellantis ha occupato ancora una volta una posizione di primo piano nel mercato.

“Siamo partiti velocemente e, come previsto nel nostro piano di crescita per il 2024, siamo cresciuti su tutti i marchi a gennaio. “Abbiamo quindi continuato senza problemi la forte seconda metà del 2023 e iniziato il nuovo anno con successo”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Vogliamo consolidare questo successo insieme ai nostri partner nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Abbiamo i prodotti giusti, partner commerciali motivati ​​e orientati al successo e il team giusto per operare con successo sul mercato”.