Stellantis Pro One amplia la propria offerta di celle a combustibile a idrogeno

La gamma di veicoli commerciali leggeri (LCV) Stellantis Pro One sta espandendo le proprie capacità di produzione di veicoli a celle a combustibile a idrogeno avviando la produzione interna di furgoni di medie dimensioni a Hordain (Francia) e di furgoni di grandi dimensioni a Gliwice (Polonia). ), rafforzando così l’offerta carbon-free dell’azienda. La sua gamma ampliata e l’incremento della produzione su scala industriale di furgoni a celle a combustibile rafforzano la posizione di Stellantis come leader indiscusso nella propulsione a emissioni zero per i veicoli commerciali leggeri in Europa.

Leader nelle soluzioni a emissioni zero, Stellantis Pro One offre le migliori opzioni elettrificate nel settore dei veicoli commerciali

Nell’ottobre 2023, l’azienda ha presentato un rinnovamento completo della sua gamma di furgoni, un elemento chiave dell’offensiva strategica Pro One per il business dei veicoli commerciali di Stellantis. Stellantis e i suoi marchi beneficiano di una gamma completa di tecnologie all’avanguardia nella propulsione elettrica, sicurezza, ADAS e connettività per fornire un ambiente privo di stress per i conducenti e un partner commerciale affidabile per i proprietari di veicoli commerciali. Stellantis Pro One può contare sulla sua potente presenza industriale per sostenere la propria leadership europea con i siti di Mangualde (Portogallo), Vigo (Spagna) ed Ellesmere Port (Regno Unito) per i furgoni compatti K9, Hordain (Francia) e Luton (Regno Unito) -Uni) per i furgoni medi K0, e Atessa (Italia) e Gliwice (Polonia) per i furgoni grandi.

“L’assemblaggio di furgoni a celle a combustibile di medie dimensioni sulle nostre linee di assemblaggio e l’aggiunta di grandi furgoni a idrogeno dimostrano il nostro impegno a rimanere all’avanguardia nella tecnologia dell’idrogeno e a renderla disponibile per i nostri clienti più esigenti”, ha affermato Jean-Michel Billig, Chief Technology Officer, Sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno. “Le competenze e il know-how dei nostri team di ingegneri e tecnici sono essenziali per perseguire le ambizioni del piano Dare Forward 2030 e mantenere la nostra posizione di leader nel segmento dei veicoli commerciali a emissioni zero. »

Progettate per resistere a un uso intensivo da parte dei clienti, le versioni a celle a combustibile dei furgoni si basano sulla tecnologia utilizzata nelle varianti BEV a emissioni zero di questi veicoli, con vantaggi aggiuntivi come tempi di rifornimento ridotti e capacità di carico invariata. Per i furgoni di medie dimensioni, la seconda generazione del sistema a celle a combustibile offre un’autonomia record nel segmento fino a 400 km e un tempo di ricarica inferiore a quattro minuti. Nei furgoni di grandi dimensioni, l’aggiunta della tecnologia delle celle a combustibile garantisce un’autonomia fino a 500 km e un tempo di ricarica di soli cinque minuti.

Stellantis produrrà internamente otto versioni a idrogeno dei suoi furgoni di medie e grandi dimensioni: Citroën ë-Jumpy e ë-Jumper, Fiat Professional E-Scudo ed E-Ducato, Opel Vivaro-e e Movano-e e Peugeot E-Expert e E-Boxer.

La tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno svolge un ruolo importante nella tabella di marcia della propulsione a emissioni zero di Stellantis. Lanciato nel 2021, Stellantis è il primo produttore al mondo a commercializzare questa tipologia di veicoli. Nel 2023 Stellantis è diventata azionista paritetico di Symbio, leader nel campo della tecnologia dell’idrogeno, presente in Europa e negli Stati Uniti.