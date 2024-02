Alfa Romeo trionfa in Svizzera alla 30esima edizione dei “Best Cars Awards”

Ancora una volta, Alfa Romeo si guadagna l’affetto degli svizzeri alla 30esima edizione dei “Best Cars Awards”. Questo prestigioso concorso coinvolge i lettori, dando loro la possibilità di esprimere le proprie preferenze su una vasta gamma di 455 modelli suddivisi in 13 categorie.

Il dominio di Alfa Romeo è schiacciante, con la vittoria di tre trofei per i modelli Giulia, Stelvio e Tonale ai Best Cars Awards

I lettori di Auto Illustrierte, la rivista automobilistica svizzera di maggior rilievo, hanno dimostrato di non avere dubbi nel conferire diversi premi ambiti ad Alfa Romeo. Questo riconoscimento sottolinea la profonda connessione tra il marchio e la comunità svizzera, evidenziando come i valori rappresentati dal marchio Premium italiano siano ampiamente condivisi e apprezzati.

Il palmares di Alfa Romeo è straordinario: Giulia conquista il primo posto nella categoria “Berline medie dimensioni” per la settima volta consecutiva. Stelvio, per la sesta volta, si aggiudica la vittoria tra i “SUV di grandi dimensioni/Fuoristrada”. Nel frattempo, Tonale ottiene il suo secondo titolo, superando le concorrenti nella categoria “Compact SUV/Fuoristrada”. Da quando sono stati lanciati sul mercato svizzero, i modelli Giulia, Stelvio e Tonale hanno continuato a vincere ogni anno il primo posto nelle rispettive categorie.

Alfa Romeo

Per completare il trionfo del marchio Premium in costante crescita anno dopo anno, Alfa Romeo ha conquistato altri tre riconoscimenti ai “Best Cars Awards”: il primo posto nella categoria “Aspetto/Styling” e posizioni di rilievo nelle categorie “Pubblicità” e “Popolarità” del marchio. Insomma per la casa automobilistica del Biscione quello che è avvenuto in Svizzera è stato un vero e proprio trionfo che si spera possa essere di buon auspicio in vista delle tante novità in arrivo nei prossimi mesi a cominciare dal debutto di Alfa Romeo Milano che avverrà il prossimo 10 aprile.