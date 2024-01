Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio da 1.000 cavalli: sarà davvero meglio del benzina?

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà la futura top di gamma della celebre vettura della casa automobilistica del Biscione. Di questa auto si parla molto in quanto si dice che avrà delle caratteristiche davvero importanti e offrire prestazioni davvero impressionanti. In particolare si dice che avrà una potenza complessiva di circa 1.000 cavalli e dunque sarà la Alfa Romeo da strada più potente in assoluto. Poi si dice anche che accelererà da 0 a 100 km orari in circa 2 secondi. Anche i tempi di ricarica dovrebbero essere davvero super veloci. 18 minuti dovrebbero bastare per ricaricare l’auto dal 20 all’80 per cento.

La domanda che in molti si fanno è se davvero la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio da 1.000 cavalli sarà superiore all’attuale versione a benzina

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio probabilmente non arriverà insieme alla versione base ma in un secondo momento. Dunque probabilmente dovremo aspettare fino al 2026 per sapere come sarà effettivamente questa auto. La versione normale invece arriverà nel 2025 con la entry level da 350 cavalli e la versione Veloce da circa 800 cavalli, tutte rigorosamente elettriche al 100 per cento. Infatti Giulia sarà la prima auto del Biscione ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica.

Quello che in tanti si domandano è se la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà davvero superiore alle versioni a benzina del modello attuale come prestazioni, piacere di guida, tenuta di strada etc. Ovviamente da Alfa Romeo dicono che l’auto sarà assolutamente straordinaria e che non farà rimpiagere il vecchio modello. Qualche perplessità rimane tra i fan del Biscione ed in particolare tra quelli più fedeli al turbo. La verità è che solo quando questa auto sarà una realtà sapremo con certezza se sarà davvero meglio o peggio della versione attuale.

Per il momento di questa auto sappiamo che utilizzando la piattaforma STLA Large avrà una lunghezza compresa tra 4.764-5.126 millimetri (rispetto alla lunghezza attuale di poco meno di 4,7 metri), una larghezza di 1.897-2.030 millimetri e un passo di 2.870-3.075 millimetri. L’altezza da terra sarà anch’essa variabile, consentendo la creazione di vetture con un’altezza fino a 288 millimetri. La capacità della batteria della vettura oscillerà tra 85 e 118 kWh, con un’efficienza di ricarica massima di 4,5 kWh al minuto. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali novità arriveranno a proposito della futura generazione della celebre berlina della casa automobilistica milanese.