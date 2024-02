Nuova Lancia Fulvia coupé: sarà così il quarto modello di Lancia?

Nuova Lancia Fulvia coupé secondo alcuni potrebbe essere uno dei modelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica piemontese in futuro qualora nel frattempo le cose saranno andate per il verso giusto per Lancia con i primi tre modelli che verranno lanciati sul mercato con l’obiettivo di rilanciarsi in Europa nel segmento premium del mercato auto. Oltre alla nuova Lancia Ypsilon già mostrata nelle prime immagini ufficiali senza veli nel 2026 arriverà la nuova Lancia Gamma mentre nel 2028 la nuova Lancia Delta.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Lancia Fulvia coupé qualora il brand decidesse di riportarla in vita

A proposito di una ipotetica nuova Lancia Fulvia Coupé, oggi vi segnaliamo un render pubblicato su Instagram nelle scorse ore dal designer e creatore digitale Mirko del Prete conosciuto anche con il nome di MDP Automotive che ha provato ad immaginare come potrebbe apparire una futura versione del mitico modello nel caso in cui la casa automobilistica premium del gruppo Stellantis decidesse di riportarla in vita nei prossimi anni.

Ricordiamo che Lancia Fulvia coupé è stata una vettura sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Lancia dal 1965 al 1976. Si tratta di una versione a due porte e quattro posti della berlina Fulvia, dalla quale si differenzia per la linea più bassa e filante, disegnata da Piero Castagnero. La Fulvia coupé ha avuto un grande successo sia commerciale che sportivo, vincendo il Campionato Internazionale Costruttori nel 1972 con la versione 1.6 HF, soprannominata “Fanalone” per i grandi fari anteriori. La Fulvia coupé si caratterizza per la trazione anteriore, il motore a quattro cilindri a V stretto di 12 gradi, con distribuzione bialbero e raffreddamento ad acqua, e i freni a disco su tutte le ruote.

La cilindrata è variata da 1216 a 1584 cm³, con potenze da 80 a 132 CV. La Fulvia coupé è stata prodotta in tre serie, con diverse modifiche estetiche e meccaniche. La prima serie, dal 1965 al 1969, aveva il cofano motore apribile dall’esterno, il cruscotto in legno e il cambio a quattro marce. La seconda serie, dal 1970 al 1973, aveva il cofano motore apribile dall’interno, il cruscotto in plastica nera e il cambio a cinque marce. La terza serie, dal 1973 al 1976, denominata Fulvia 3, aveva nuovi cerchi in lega, nuovi paraurti e nuovi fanali posteriori. La Fulvia coupé è considerata una delle auto più belle e rappresentative del design italiano degli anni ’60 e ’70, ed è molto ricercata dai collezionisti.

Vedremo dunque se davvero in futuro ci sarà spazio nella gamma di Lancia per una nuova Lancia Fulvia coupé un modello che di certo farebbe contenti tutti i fan del marchio italiano che sperano di rivedere il proprio brand preferito ancora portagonista sul mercato con modelli che siano all’altezza di quelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo.