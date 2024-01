Nuova Lancia Delta: un video anticipa il suo stile?

Nuova Lancia Delta è la terza e per ora ultima novità ufficialmente confermata da Lancia per quanto riguarda il suo futuro. Il suo debutto è previsto nel 2028 dopo che già nella gamma della casa automobilistica piemontese avranno fatto il loro debutto la nuova Lancia Ypsilon che sarà presentata il mese prossimo a Milano e nel 2026 la futura ammiraglia nuova Lancia Gamma.

Un video mostra come potrebbe essere il design della nuova Lancia Delta che vedremo nel 2028

Della nuova Lancia Delta per il momento sappiamo che sarà solo elettrica, che nascerà su piattaforma STLA Medium e dunque avrà autonomie fino a 700 km e potenze fino a circa 400 cavalli. La sua lunghezza sarà di circa 4,4 metri. Questa auto, come anticipato dal numero uno di Lancia Luca Napolitano, rimarrà fedele a se stessa con uno stile geometrio, muscolare e squadrato. Al momento non è ancora chiaro quale sarà lo stabilimento Stellantis che ospiterà la sua produzione. Si spera ovviamente nell’Italia ma al momento non possiamo escludere che per la costruzione di questa auto possa essere scelto qualche altro stabilimento in Europa.

A proposito della nuova Lancia Delta, qui vi mostriamo un video pubblicato su YouTube nel canale Mahboub1 che ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo modello quando finalmente farà il suo debutto sul mercato. Ricordiamo che quasi certamente questa auto avrà una versione ad alte prestazioni HF che molto probabilmente arriverà sul mercato in un secondo momento. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi anni a proposito di questo atteso modello che in molti aspettano con ansia tra i fan di Lancia ma anche tra i semplici appassionati di motori.