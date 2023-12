Ferrari 812 Competizione: in vendita un esemplare con 0 km

La Ferrari 812 Competizione ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli investitori in supercar, emergendo come una pietra miliare nella storia recente del cavallino rampante. Introdotto nel 2021, questo modello ad alte prestazioni rappresenta l’apice delle performance e del design per il costruttore modenese, spingendo ulteriormente i confini delle supercar V12 aspirate.

In confronto al suo predecessore, la 812 Competizione mantiene delle simili prestazioni, con lievi miglioramenti nel tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h e nella velocità massima. Ciò evidenzia la straordinaria eredità lasciata dalla F12berlinetta, un modello che continua ad imporsi nel settore per le sue capacità e il design.

Ferrari 812 Competizione: in vendita una delle sole 999 prodotte da Maranello

Esteticamente, la 812 Competizione attinge dalla F12berlinetta, pur distinguendosi per una serie di innovazioni nel design sia esterno che interno, quest’ultimo influenzato anche dalla LaFerrari. Il cuore pulsante di questo gioiello di Maranello è il suo motore V12 aspirato da 6.5 litri, in grado di erogare 830 CV, superando i 800 CV della Superfast.

Ferrari ha limitato la produzione a 999 unità per la 812 Competizione e a 599 per la versione a (Aperta). Questa esclusività, unita alla straordinaria domanda, ha portato a un rapido esaurimento delle scorte, con i veicoli che sono stati immediatamente acquisiti da collezionisti e investitori.

Un esempio recente di questa supercar è attualmente in vendita a Dubai attraverso James Edition. Questa Ferrari 812 Competizione, immatricolata proprio quest’anno, spicca per la sua finitura gialla con inserti in fibra di carbonio e una striscia da corsa argento con bordi neri. Con 0 km registrati sul contachilometri, questa supercar rappresenta un’opportunità rara per gli acquirenti nel segmento di lusso.

L’abitacolo rispecchia la ricercatezza dell’esterno, con abbondante impiego di fibra di carbonio, Alcantara sui sedili e sulla parte superiore della plancia, oltre a cinture di sicurezza, cuciture e rifiniture in giallo, creando un ambiente che esprime sia lusso che sportività.

Il prezzo richiesto per questa 812 Competizione supera il doppio del prezzo originale, attestandosi a 1.594.788 euro.