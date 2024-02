Dodge Charger Daytona 2025: il debutto ufficiale è atteso per il 5 marzo

La Dodge Charger Daytona 2025 si annuncia come una rivoluzionaria incarnazione nel mondo delle muscle car, promettendo di ridefinire i parametri di potenza e prestazioni nel segmento EV. Un nuovo report condiviso da Automotive News rivela che Dodge sta per svelare il tanto atteso modello il 5 marzo, come confermato da Matt McAlear della casa automobilistica durante il J.D. Power Auto Summit.

La Charger Daytona 2025 viene descritta come la “prossima generazione di muscle car” dal senior vice president vendite e marketing di Dodge/SRT, suggerendo un’imminente svolta nel settore. La versione di produzione, secondo le anticipazioni, dovrebbe riflettere fedelmente la concept car presentata nel 2022, con alcune modifiche come paraurti rivisti, specchietti retrovisori esterni più grandi e fari aggiornate, oltre a nuove maniglie delle portiere, un montante B più spesso e un porta targa più angolare.

Dodge Charger Daytona 2025: la prima muscle car elettrica del brand potrebbe debuttare il mese prossimo

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, aveva precedentemente svelato che la versione di produzione del veicolo elettrico sarà lanciata con tre differenti livelli di potenza, culminando nel sistema di propulsione 800V Banshee, che promette prestazioni superiori rispetto a quelle dell’attuale modello Hellcat. L’adozione della trazione integrale standard è importante per superare le prestazioni delle muscle car endotermiche, migliorando anche la capacità in tutte le condizioni atmosferiche.

Dodge ha previsto per il modello di produzione un totale di nove diverse uscite, sviluppate attraverso il programma Direct Connection. Nonostante il concept fosse esclusivamente elettrico, alcune indiscrezioni hanno rivelato che il modello finale potrebbe avere anche il biturbo Hurricane a sei cilindri da 3 litri, con potenze di 426 CV e 548 CV.

Il costruttore di muscle car è rimasto in silenzio sulle specifiche tecniche, ma è stato confermato che la nuova Dodge Charger Daytona utilizzerà la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis. Tale architettura supporta sia gruppi propulsori ibridi che a combustione interna.

Inoltre, Stellantis ha suggerito che questa piattaforma ha il “potenziale per supportare potenze estreme, superando qualsiasi V8 Hellcat esistente”, inclusa la possibilità di raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h nell’ordine dei 2 secondi. Infine, la STLA Large supporta batterie da 85 a 118 kWh, assicurando un’autonomia fino a 805 km con una sola carica.