Alfa Romeo E-SUV: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura top di gamma in arrivo nel 2027

Alfa Romeo E-SUV è la futura ammiraglia della casa automobilistica del Biscione, il cui debutto è previsto nel corso del 2027 dopo quelli di Alfa Romeo Milano e delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che avverranno rispettivamente nel 2024, nel 2025 e nel 2026. Di questo modello al momento non si sa moltissimo. Sappiamo che è già in fase di sviluppo da circa due anni come anticipato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ecco tutto quello che si sa fino ad ora a proposito del futuro Alfa Romeo E-SUV il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2027

Sappiamo anche che Alfa Romeo E-SUV avrà uno stile che sorprenderà molto, secondo quanto anticipato sempre dal CEO Imparato. Insomma non si dovrebbe trattare di un classico SUV ma di un modello dalla forma molto sportiva e aerodinamica che nonostante una stazza imponente, si parla di circa 5 metri di lunghezza, dovrebbe avere un aspetto piuttosto sinuoso ed elegante. Questo modello nascerà su una versione allungata della piattaforma STLA Large la stessa che verrà adottata da molti altri modelli del gruppo Stellantis come ad esempio il prossimo Jeep Wagoneer S.

E-SUV made in italy non ha un nome definitivo

Alfa Romeo E-SUV, il cui nome ufficiale fino a questo momento non è ancora emerso, sarà un veicolo pensato e sviluppato allo scopo di fare bene in mercati importanti come Stati Uniti e Cina dove lo storico marchio milanese intende aumentare e non di poco le sue vendite conquistando preziose quote di mercato per potersi finalmente affermare una volta per tutte come brand premium di caratura globale.

E-SUV sarà una sorta di non plus ultra del meglio di Alfa Romeo in termini di design, tecnologia, lusso e prestazioni. La gamma di motori sarà composta da soli motori elettrici. Si andrà da una versione entry level da 350 cavalli fino ad una intermedia di circa 700 cavalli fino alla top di gamma Quadrifoglio che potrebbe superare i 1.000 cavalli di potenza regalando prestazioni davvero incredibili.

Alla futura Alfa Romeo E-SUV, che riporterà la casa milanese nel segmento E dopo molti anni, potrebbe essere affiancata anche un’altra vettura che potrebbe arrivare nel 2028. Si tratterebbe di una berlina coupé ad altissime prestazioni pensata non come veicolo in edizione limitata ma per il mercato di massa.