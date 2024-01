Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Giulia in arrivo nel 2025

La nuova Alfa Romeo Giulia è la seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione che è stata confermata ufficialmente lo scorso anno dal numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato. Questa vettura dovrebbe fare il suo debutto entro la fine del 2025, secondo quelli che sono i piani di Stellantis per lo storico marchio milanese. La sua produzione continuerà ad avvenire presso lo stabilimento Stellantis di Cassino, che sempre lo scorso anno ha avuto conferma che produrrà nuove auto premium su piattaforma STLA Large.

La nuova Alfa Romeo Giulia è in arrivo nel 2025: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura generazione

Proprio la piattaforma STLA Large sarà la nuova architettura che verrà utilizzata dalla nuova Alfa Romeo Giulia oltre che anche dal nuovo Alfa Romeo Stelvio e dalle altre auto di Alfa Romeo di segmento E in arrivo nei prossimi anni. Si tratta di una versione migliorata della mitica Alfa Romeo Giorgio pronta ad ospitare auto elettriche al 100 per cento. Infatti la futura Giulia, salvo cambiamenti dell’ultima ora dovuti a nuovi indirizzi politici, sarà solo elettrica al 100 per cento. Si dice che questa auto avrà una gamma molto snella con una versione entry level da 350 cavalli, una intermedia da 800 cavalli e una top di gamma da 1.000 cavalli. Questa ancora una volta sarà la variante Quadrifoglio.

Per quanto riguarda lo stile della nuova Alfa Romeo Giulia, al momento non ci sono notizie certe. L’unica cosa certa è che ci sarà un cambiamento importante. Qualcuno ipotizza che diventertà ancora più sportiva, altri invece che cambierà lo stile prendendo spunto da quanto accaduto con la Citroen C5 X e diventando dunque una sorta di via di mezzo tra un crossover e una classica berlina a tre volumi. Al momento però non è ancora chiaro cosa abbia realmente in mente Alfa Romeo per la sua auto. Quello che sembra certo è che il suo stile stupirà.

Alfa Romeo vuole diventare un brand premium globale e per questo punterà forte sulla nuova Alfa Romeo Giulia che sarà pensata per poter avere le carte in regola per diventare un’auto veramente globale facendo bene in tutti i principali mercati del mondo Cina e Stati Uniti compresi. Le dimensioni dovrebbero essere leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Le prestazioni e il piacere di guida dovrebbero addirittura aumentare. Alfa Romeo punterà molto su queste caratteristiche per garantire che il suo DNA rimanga anche nell’era delle auto elettriche.

A proposito del design della nuova Alfa Romeo Giulia sul web ci sono tantissimi render che provano ad immaginare come sarà questo atteso modello. Le ipotesi sono molto diverse tra loro. C’è chi immagina una vettura ancora più sportiva che punta all’aerodinamica e chi invece la immagina come una sorta di fastback. La verità è che al momento non vi sono notizie certe in proposito e qualcuno pensa addirittura che la vettura possa arrivare sul mercato in una duplice veste.

Quello che sembra sicuro è che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà un’auto che dovrà far fare un ulteriore passo in avanti ad Alfa Romeo dal punto di vista del lusso, della tecnologia e della qualità. Questa auto dunque darà il via ad una nuova era per il Biscione che poi proseguirà con la nuova Stelvio e con altre due auto di segmento E che daranno al marchio un profilo da brand premium di alto livello oltre a consentire al Biscione di poter rivaleggiare ad armi quasi pari con rivali del calibro di Audi, BMW e Mercedes.