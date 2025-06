Stellantis: -3% immatricolazioni in Europa a maggio 2025

ACEA ha annunciato nelle scorse ore come sono andate le cose in Europa (Ue27+Efta+Uk) a maggio 2025 per quanto riguarda il mercato auto. Per quello che concerne il gruppo Stellantis sono state esattamente 168.839 le auto immatricolate con un calo del 3 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si tratta di un dato in controtendenza rispetto al mercato nel suo insieme che invece ha registrato una lieve crescita. Per effetto di questo risultato la quota di mercato del gruppo automobilistico del CEO Antonio Filosa e’ scesa al 15,2% dal 15,9% registrato lo scorso anno.

Stellantis: calano le immatricolazioni di auto a maggio 2025 in Europa

Secondo i dati diffusi da Acea, nei primi cinque mesi del 2025 le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Europa (Ue27+Efta+Uk) sono state 859.950, in calo dell’8,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato nel periodo si è ridotta al 15,4 per cento, rispetto al 16,9 per cento dell’anno precedente. Stellantis mantiene comunque la seconda posizione nel mercato europeo, dietro al gruppo Volkswagen, che ha registrato una quota del 27,8 per cento a maggio e del 26,7 per cento nel cumulato, e davanti al gruppo Renault, che si attesta al 10 per cento per il mese e al 10,2 per cento nei cinque mesi.

Facendo riferimento invece alla sola Unione Europea, lo scorso mese il gruppo Stellantis ha immatricolato 150.310 unità complessivamente registrando così un calo del 5,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2024. La quota di mercato è scesa al 16,2 per cento, contro il 17,4 per cento dell’anno precedente. Nei primi cinque mesi del 2025, le immatricolazioni complessive sono state 751.897, con una flessione del 10 per cento su base annua. Anche la quota di mercato nel periodo si è ridotta, passando dal 18,2 per cento del 2024 al 16,5 per cento del 2025.