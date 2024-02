Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà nel 2026

Il 2026 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio. Si tratta di uno dei modelli più attesi tra quelli che sono stati ufficialmente confermati dal numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Di questa auto sappiamo che sarà solo elettrica che nascerà su piattaforma STLA Large e che sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove attualmente viene costruita la prima generazione.

Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora sulla nuova Alfa Romeo Stelvio che arriverà entro fine 2026 e che avrà un ruolo importante

La nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un design rinnovato ma nel suo caso i cambiamenti dovrebbero essere meno radicali rispetto a quelli che attendono la nuova Alfa Romeo Giulia. Diciamo che non ci saranno rivoluzioni ma un’evoluzione del design che sarà reso ancora più sportivo. I designer di Alfa Romeo cercheranno inoltre di dare ancora più personalità al SUV di segmento D dello storico marchio milanese cercando di renderlo un veicolo adatto a fare bene sul mercato in tutto il mondo Cina e Stati Uniti compresi. Molto probabilmente il veicolo potrebbe crescere leggermente di dimensioni a causa dell’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large ma comunque parliamo di cm.

La nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in alcuni render apparsi sul web nei mesi scorsi ad ipotizzare il suo aspetto, avrà una gamma di motori solo elettrici che andranno dai 350 cavalli della versione entry level fino ai 900 – 1000 della versione top di gamma che ancora una volta sarà la Quadrifoglio.

L’obiettivo principali di tecnici e ingegneri che lavoreranno alla nuova Alfa Romeo Stelvio sarà quello di realizzare una vettura che sia piacevole da guidare, che offra le stesse sensazioni che di solito danno le auto di Alfa Romeo e che abbia anche prestazioni di altissimo livello. Ovviamente per questo modello il Biscione non punterà solo su questo ma anche su lusso e tecnologia come ogni brand premium che si rispetti. Sicuramente tra la fine di quest’anno e gli inizi del prossimo arriveranno importanti notizie a proposito di questo SUV e soprattutto è probabile che vedremo anche le prime immagini del prototipo.