Nuova Lancia Ypsilon: al via in Italia la campagna “1 di 1906”

Si sta avvicinando l’evento ufficiale di presentazione della Nuova Lancia Ypsilon, che segna l’inizio di una nuova era per il marchio. Questo modello rappresenta il debutto di Lancia nel settore della mobilità elettrica, incarnando al contempo l’apice del comfort a bordo di un veicolo Lancia. La presentazione ufficiale avverrà il prossimo 14 febbraio a Milano, attraverso l’esclusiva Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Questa edizione sarà disponibile in Italia in soli 1906 esemplari, certificati e numerati, un omaggio all’anno di fondazione del marchio Lancia.

Oggi inizia in Italia la campagna “1 di 1906”, rivolta a coloro che ambiscono a essere tra i primi 1906 clienti a essere contattati per conoscere l’esclusivo modello. Il procedimento per ottenere il diritto di essere ricontattati da un esperto dedicato Lancia è estremamente semplice, rapido e completamente digitale: tutti i clienti che aderiscono hanno la possibilità, quando la vettura sarà disponibile, di trasformare il loro interesse in realtà. L’adesione alla campagna “1 di 1906” rappresenta un’indicazione di interesse non vincolante per essere contattati e ricevere informazioni sulla vettura, senza implicare la prenotazione anticipata o il versamento di alcun deposito.

La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina consolida il legame tra due eccellenze nei rispettivi settori di competenza, ovvero l’automotive e l’interior design, incarnando l’evoluzione del concetto Lancia Pu+Ra HPE. Unendo con coerenza tradizione e innovazione, in linea con il linguaggio di design puro e radicale del marchio, questa edizione limitata rappresenta il massimo in termini di design, comfort e benessere a bordo.

La partnership con Cassina, rinomato marchio italiano nel settore dell’arredamento di alta gamma, si manifesta nella meticolosa cura dei dettagli stilistici, dalla selezione dei materiali alla scelta dei colori. Cassina ha applicato il proprio know-how alla Ypsilon edizione limitata Cassina con un approccio innovativo, dando vita a un veicolo dal design elegante e contemporaneo.

Gli elementi distintivi di questa collaborazione si manifestano attraverso dettagli stilistici esclusivi, che vanno dal colore Blu Zaffiro della carrozzeria al blu degli interni, dai sedili in velluto con il caratteristico motivo a “cannelloni” al tavolino multifunzionale, firmato da Cassina. Quest’ultimo rappresenta un elemento di design inedito e segna una prima assoluta, essendo il primo tavolino utilizzato all’interno di un’auto, offrendo così un tocco di familiarità ovunque si vada.

La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è un’auto completamente elettrica, con un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP. Presenta un design senza tempo, caratterizzato da una tecnologia intuitiva e include il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), un’applicazione introdotta per la prima volta da Stellantis su un veicolo di produzione.