Peugeot: gennaio mese record in Italia

Il 2024 ha iniziato in modo estremamente positivo per Peugeot, con un notevole aumento delle vendite in vari settori di mercato. Nell’ultimo mese, la quota di mercato complessiva della casa automobilistica del Leone nel settore automobilistico è stata del 5,8 per cento, registrando un incremento di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel settore dei veicoli commerciali, la quota di mercato è stata del 5,7 per cento, con un aumento di 1,2 punti percentuali. Complessivamente, la crescita ha segnato un aumento del 60 per cento rispetto a gennaio 2023, trainata dall’immatricolazione di oltre 9.000 unità nel mese appena trascorso.

A gennaio in Italia Peugeot ha vissuto un ottimo mese

Nel segmento delle vetture e dei veicoli commerciali completamente elettrici, Peugeot ha registrato una quota di mercato ancor più elevata, attestandosi al 6,1 per cento. Ciò rappresenta un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto a gennaio 2023. La Peugeot E-208 ha giocato un ruolo significativo in questo successo, conquistando il 53 per cento dei clienti appartenenti a questo specifico segmento.

La E-208 ha dominato il segmento B delle berline elettriche con una quota del 53 per cento, conquistando il favore dei clienti italiani grazie al suo design accattivante e alle caratteristiche tecniche avanzate. Vale la pena menzionare l’introduzione del nuovo motore elettrico da 115 kW/156 CV, che è non solo più potente ma anche più efficiente, offrendo un’autonomia di 410 km nel ciclo WLTP, che si estende a 566 km in ambiente urbano.