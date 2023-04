Peugeot e-208: la sua produzione anche in Spagna?

La produzione della Peugeot e-208 elettrica, che attualmente esce solo dalle linee dello stabilimento Stellantis Slovakia di Trnava, potrebbe anche essere ampliata per includere la produzione a Saragozza, in Spagna. Lo indicano le ultime informazioni del portale Automotive News Europe da fonti provenienti dall’ambiente vicine al gruppo Stellantis. Secondo loro, Stellantis è già apertamente propenso a questo passo. Il motivo è l’elevata richiesta della berlina completamente elettrica. Ciò dunque non dovrebbe mettere in pericolo la produzione del veicolo in Slovacchia.

Si intensificano le voci secondo cui Peugeot e-208 potrebbe essere prodotta a Saragozza

Secondo queste indiscrezioni per Stellantis la produzione in Spagna della Peugeot e-208 è un passo ragionevole, nonostante le pressioni del governo francese che non nasconde la volontà di riportare la produzione di veicoli elettrici nel Paese.

Qualche tempo fa, il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha dichiarato che avrebbe apprezzato che Stellantis producesse localmente un’auto elettrica compatta e ne ha persino discusso con il CEO di Stellantis Carlos Tavares. Questo almeno sempre secondo quanto raccolto da Automotive News Europe. Il portale si basa su informazioni provenienti da fonti vicine alla casa automobilistica.

Stellantis attualmente produce piccole auto, tra cui la Opel Corsa, a Saragozza nel nord-est della Spagna. La produzione di un’auto elettrica a Trnava rientrerebbe così nel portafoglio locale. Tuttavia, la decisione finale non è stata ancora presa, aggiunge il portale. Ricordiamo che sempre a Saragozza si dice che in futuro potrebbe essere prodotta anche la nuova Lancia Ypsilon. La futura auto avrà molto in comune con Opel Corsa e Peugeot 208 a cominciare dalla piattaforma e continuando con la gamma dei motori.