Peugeot: marchio leader di mercato a gennaio in Francia

Nel mese di gennaio, Peugeot ha ottenuto risultati straordinari in Francia, affermandosi come leader del mercato VP+LCV con una quota del 16,8 per cento e registrando un notevole incremento delle vendite del 15,6 per cento, in un contesto di mercato che ha mostrato una crescita dell’8,6 per cento. La casa automobilistica del Leone inoltre, ha conquistato la leadership nel settore delle autovetture, raggiungendo una quota di mercato del 16,7 per cento e registrando un aumento delle vendite del 15,4 per cento rispetto al 2023.

Performance eccezionale per Peugeot in Francia nel mese di gennaio del 2024

Nella categoria B2B, Peugeot si è posizionata al vertice del mercato francese a gennaio 2023, sia in termini di veicoli passeggeri che commerciali leggeri, con la 308 occupando la prima posizione. La 208 ha consolidato la sua posizione come la vettura più venduta in Francia, con una quota di mercato del 6,8 per cento, mostrando un incremento di 1,5 punti rispetto al 2019.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, la Peugeot E-208 si è confermata come il modello numero uno nel segmento dei BEV privati, conquistando una quota di mercato del 10,9 per cento, con un aumento di 1,7 punti rispetto al 2019, nel mese di gennaio 2023. Da notare che due modelli della casa automobilistica del Leone, la Peugeot 208 e la 2008, si sono mantenuti tra le prime cinque autovetture più vendute in Francia.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti all’inizio del 2024, il marchio Peugeot e più in particolare la 208, che ha riconquistato il primo posto tra le autovetture in Francia, continuano a riscuotere un grande successo presso i nostri clienti”, Zineb Ghout, Direttore del brand di Stellantis in Francia.