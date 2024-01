Fiat 500e: il suo lancio negli USA anticipato nel nuovo video di Jennifer Lopez

Il brand FIAT sta dando un assaggio del suo prossimo veicolo completamente elettrico, la Fiat 500e, negli Stati Uniti, attraverso il nuovo videoclip musicale di Jennifer Lopez in collaborazione con Latto per il brano “Can’t Get Enough”. Il breve teaser di 30 secondi è disponibile sui canali social del marchio FIAT, tra cui Instagram, TikTok e YouTube.

Fiat 500e sarà ordinabile negli Stati Uniti a partire dal 12 marzo 2024

Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis, ha sottolineato il continuo legame tra FIAT e Jennifer Lopez, che ha avuto inizio più di dieci anni fa con il ritorno della Fiat 500 in America nel 2012. La celebrazione dell’arrivo della nuova edizione completamente elettrica della Fiat 500e negli Stati Uniti con Jennifer Lopez rappresenta un capitolo significativo nel percorso intrapreso insieme.

Il singolo “Can’t Get Enough” è estratto dal nono album in studio di Lopez, intitolato “This Is Me… Now”, disponibile per il preordine. L’album completo, insieme a “This Is Me… Now: A Love Story”, un originale su Prime Video di Amazon, sarà rilasciato il 16 febbraio 2024.

La prossima versione della Fiat 500e costituisce la seconda edizione della collezione Fiat 500e 2024 negli Stati Uniti, con possibilità di ordinare a partire dal 12 marzo 2024. La recente edizione completamente elettrica (500e)RED, lanciata lo scorso dicembre, è già ordinabile su fiatusa.com e sarà disponibile presso gli showroom Stellantis Nord America nel primo trimestre del 2024.

Questa nuova e totalmente elettrica Fiat 500e è una versione rivisitata dell’iconico modello del marchio, con la due porte (500e)RED che arriverà come il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) offerto da Stellantis su questa sponda dell’Atlantico. Con un’autonomia stimata di 240 chilometri, garantita da una batteria da 42 KWh, e un tempo di ricarica di livello 2 (11 kW) di quattro ore e 15 minuti, (500e)RED è il BEV passeggeri più leggero sul mercato. Le sue capacità BEV unite a un design distintivo conferiscono alla vettura un’eleganza inconfondibilmente FIAT, con un focus centrale su stile e sostenibilità.