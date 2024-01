Opel Corsa è l’utilitaria più venduta in Germania nel 2023

Opel Corsa ha difeso con successo il suo titolo di utilitaria più popolare in Germania. Secondo i dati ufficiali pubblicati dall’Ufficio federale della circolazione stradale (KBA), nel 2023 la Corsa è stata per la terza volta consecutiva la vettura più venduta nel segmento B. Con quasi 54.000 immatricolazioni totali, la piccola vettura della Rüsselsheim ha ottenuto il primo posto nel suo segmento. Ciò rappresenta un aumento di circa il 7 per cento rispetto al 2022 e significa anche che le immatricolazioni di Corsa hanno raggiunto il livello più alto dal 2016. Secondo i risultati interni preliminari, una Corsa su quattro immatricolata era una Opel Corsa Electric a batteria.

Una Opel Corsa su quattro immatricolata è già elettrica a batteria

Altrove, la Vauxhall Corsa rimane altrettanto popolare nel Regno Unito, dove è stata la supermini più venduta per il terzo anno consecutivo, secondo i dati di immatricolazione delle nuove auto del 2023 pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Con 40.816 unità vendute, la Corsa non solo si è rivelata la supermini più popolare sul mercato nel 2023, ma è stata anche la terza auto più venduta in assoluto nel Paese. Ha venduto più del 55,5% del secondo modello più venduto nel segmento delle supermini (14.568 auto).

Dalla sua presentazione nel 1982, sono state vendute in tutto il mondo oltre 14,5 milioni di unità della Corsa. L’anno scorso, Opel ha lanciato la nuova edizione del bestseller, con il caratteristico logo Opel Vizor, il design intuitivo dell’abitacolo, i nuovi fari Intelli-Lux LED® Matrix e numerose altre tecnologie d’avanguardia. Nel premio “autonis” assegnato dai lettori di auto motor und sport , la Corsa è stata nominata “Miglior nuovo design del 2023” nella categoria “Piccola auto”.

Patrick Dinger, capo della Opel in Germania, ha dichiarato: “La nostra Corsa continua a essere leader nel segmento B e rappresenta un pilastro importante delle nostre immatricolazioni in Germania. Ciò dimostra, in questi tempi di trasformazione, che abbiamo l’offerta giusta per i nostri clienti con la nostra Corsa e Corsa Elettrica. Quest’anno continueremo la nostra transizione per diventare un marchio puramente elettrico. Offriremo almeno un modello elettrico a batteria in ciascuna linea di auto nel corso dell’anno. Il successore del Crossland e il nuovo Grandland saranno disponibili anche con trazione elettrica pura”.