Nuova e-C3: Citroen introduce una nuova esperienza cliente

Citroën aspira a fornire non solo veicoli confortevoli che trasmettano serenità, ma anche a semplificare l’intera esperienza automobilistica, dalla ricerca di informazioni alla manutenzione e ai servizi connessi. In sintonia con questa filosofia, Citroën ha rinnovato completamente l’esperienza del cliente sul suo sito web in occasione del lancio della e-C3, rappresentante di un facile accesso alla mobilità elettrica. Questa trasformazione, applicabile su smartphone, tablet e computer, è inizialmente focalizzata sulla ë-C3, con prospettive di estensione a modelli successivi.

In occasione dell’apertura degli ordini della Nuova e-C3, Citroën introduce una nuova esperienza cliente sul suo sito web

Il nuovo portale, progettato per la semplicità e l’usabilità, offre un’interfaccia intuitiva che consente agli utenti di richiedere e acquistare la propria auto Citroën e-C3 in soli 3 clic. Questa architettura mira a migliorare la chiarezza e la trasparenza, rendendo tutte le informazioni immediatamente accessibili. Il sito sintetizza in una sola pagina tutte le informazioni relative al modello, inclusa una gallery, dettagli sugli allestimenti, caratteristiche e la possibilità di personalizzare il veicolo desiderato con il relativo prezzo e le offerte attuali.

La scelta del modello è semplificata con soli 3 clic, eliminando il configuratore tradizionale. Gli utenti possono selezionare o deselezionare opzioni direttamente su una singola pagina, senza aprire schede specifiche, migliorando l’efficienza e riducendo il tempo necessario per la scelta dell’auto. La riduzione del tasso di abbandono della configurazione dal 45% al 31% testimonia l’efficacia di questa semplificazione.

Il design della pagina è concepito per la chiarezza, evidenziando elementi visivi e opzioni per evitare sovraccarichi mentali. La navigazione fluida ed intuitiva, priva di menu complessi, semplifica il processo decisionale. La nuova interfaccia del sito ha ricevuto apprezzamenti per la “facilità d’uso” dall’80% degli utenti che l’hanno testata, rispetto al 30% precedente.