Citroën: crescita record nelle vendite di veicoli commerciali in un mercato importante

Le vendite di furgoni Citroën nel 2023 sono aumentate di 455 unità, da 1.323 a 1.778, rispetto all’anno precedente in Polonia. Questa dinamica è quasi 10 volte superiore alla crescita dello scorso anno dell’intero mercato dei veicoli commerciali nel Paese. L’aumento delle vendite di oltre 1/3 è motivo di orgoglio e dimostra anche la crescente fiducia dei clienti polacchi nel marchio francese.

Citroën ha aumentato le vendite di veicoli commerciali di un impressionante 34% su base annua in Polonia

L’anno scorso i clienti hanno scelto il modello Jumper più grande 934 volte (+11%) e il più piccolo Berlingo 676 volte (un impressionante aumento delle vendite del +120%). Al terzo posto si è classificato il furgone Jumpy di medie dimensioni (168 unità). Alla fine dello scorso anno, Citroën ha aumentato la propria quota di 0,63 punti percentuali, attestandosi al 2,76%, anche nel mercato dei veicoli commerciali.

Coraggiosa e innovativa, Citroën ha preparato per il nuovo anno un’offerta completa di veicoli commerciali, rispondendo alle attuali esigenze di mobilità degli imprenditori. Comprende i nuovi Jumper, Jumpy e Berlingo Van presentati in autunno, nonché le loro versioni elettriche, che combinano i vantaggi esistenti con l’ottimizzazione dei parametri operativi in ​​termini di comfort di lavoro, connettività con il mondo, assistenza alla guida e propulsori rinnovati, a cui si aggiungeranno a metà anno i motori a idrogeno. La gamma MY24 si distingue per uno stile rinnovato della sezione anteriore della carrozzeria e dei cruscotti, oltre che per una nuova identificazione visiva e un logo minimalista.

Per il nuovo anno, Citroën Jumper ha guadagnato un intero elenco di nuove funzionalità, tra cui: sistema di infotainment rinnovato, con mirroring dello schermo dello smartphone wireless Mirror Screen e navigazione 3D, cluster di orologio digitale da 7 pollici, caricabatterie wireless per smartphone e specchietto retrovisore digitale. L’uso frequente della vettura è facilitato dal sistema di accesso e avviamento del motore senza chiave, mentre le manovre negli spazi ristretti sono agevolate dal sistema di assistenza al parcheggio a 360°. I nuovi sistemi di assistenza e il pacchetto Drive Assist rappresentano il primo passo verso la guida autonoma.

Funzionale, pratico ed ergonomico, Citroën Jumpy è un furgone disponibile in due dimensioni, con una capacità di carico fino a 1.400 kg, un volume di carico fino a 6,6 m 3 e un peso trainabile fino a 2,5 tonnellate. Così preparato, non ha paura delle sfide più grandi. Il Jumpy e l’E-Jumpy MY24 si distinguono per un frontale più elegante, nuovi colori dei cerchi e verniciatura Titane Grey. Il cruscotto modificato presenta un set di strumenti digitali da 10 pollici, uno schermo HD da 5 o 10 pollici con la possibilità di essere equipaggiato con un sistema di infotainment e navigazione 3D.

Il versatile Berlingo Van unisce le dimensioni di una city car con una capacità di carico fino a 3,8 m 3 nella versione M e fino a 4,4 m 3 nella versione XL. Quest’anno il suo utilizzo in tutti i lavori di trasporto è stato notevolmente aumentato grazie ai sedili Advanced Comfort e ai sistemi digitali di bordo. Tra questi, un touchscreen da 10 pollici opzionale compatibile con i sistemi My Citroën Play per connettere il telefono all’auto e My Citroën Drive Plus.