Citroën Berlingo Van: furgone più venduto nel Regno Unito

Citroën Berlingo Van è stato il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito nel 2023. I risultati sono arrivati ​​sulla scia di una forte performance di Citroën nel 2023 attraverso la sua pluripremiata gamma di veicoli commerciali leggeri che ha visto un aumento significativo delle vendite superiore al tasso di crescita del mercato.

Citroën ha visto le vendite di veicoli commerciali leggeri aumentare del 38% rispetto al 2022

Berlingo ha venduto 14.065 unità nel 2023, più del doppio rispetto al 2022. Citroën ha venduto 27.382 veicoli commerciali leggeri nel 2023, con un incremento del 38 per cento rispetto al 2022. Citroën ha contribuito a far aumentare le vendite di veicoli commerciali leggeri del gruppo Stellantis Pro One del 27,0% rispetto all’anno precedente, una quota di mercato complessiva pari al 27,2 per cento.

Il nuovo Citroën Berlingo Van è disponibile nella versione furgone o furgone doppio e in due lunghezze, M – 4,4 me XL – 4,75 m. Berlingo è disponibile con una gamma di efficienti motori benzina e diesel ed è disponibile anche con una variante completamente elettrica. Ha una capacità totale fino a 4,40 m3 e una portata utile di 1 tonnellata (780 kg per la versione elettrica). Berlingo Van è disponibile anche nella versione con cabina allungata.

Citroën Berlingo fa parte della più ampia gamma di veicoli commerciali leggeri del marchio che comprende Ami Cargo, Berlingo Van, Dispatch e Relay. Tutti i veicoli della gamma sono disponibili con una variante completamente elettrica. L’intera gamma di veicoli commerciali leggeri Citroën è stata recentemente aggiornata per includere nuovi propulsori con una maggiore autonomia elettrica, nonché nuove tecnologie di comfort e sicurezza. Il nuovo ë-Berlingo Van è dotato di un motore elettrico da 136 CV e di una batteria da 52 kWh (lordi) ed è in grado di percorrere 205 miglia con una singola carica (ciclo WLTP Mixt, attualmente in fase di certificazione), il 20% in più rispetto al modello precedente. Utilizzando un caricabatterie rapido da 100 kW, Nuovo ë-Berlingo Van può essere ricaricato dallo 0 all’80% in meno di 30 minuti.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Vedere Berlingo Van come il piccolo furgone più popolare nel Regno Unito è un grande risultato. Noi di Citroën miriamo a rendere i nostri veicoli il più accessibili possibile e vedere che sempre più persone scelgono Berlingo Van rispetto a qualsiasi altro è una grande ricompensa per il duro lavoro del team e della nostra rete. Sono fiducioso che la nostra gamma di veicoli commerciali leggeri, recentemente aggiornata, continuerà a offrire le migliori prestazioni, soprattutto con le varianti elettrificate che offriamo sull’intera gamma”.

I veicoli commerciali Citroën fanno parte di Stellantis Pro One che comprende veicoli commerciali di Peugeot, Vauxhall e Fiat Professional. Stellantis Pro One è stato il secondo gruppo produttivo di veicoli commerciali leggeri più venduto nel Regno Unito nel 2023, vendendo un totale di 94.978 veicoli, in crescita del 27% rispetto al 2022. Stellantis Pro One produce veicoli commerciali leggeri nel Regno Unito negli stabilimenti Stellantis di Ellesmere Port e Luton . Stellantis è il leader indiscusso nel segmento dei veicoli commerciali nella regione dell’Europa allargata con una quota di mercato di oltre il 40% nei veicoli elettrici a batteria (BEV), ed è inoltre al primo posto in Sud America, secondo in Medio Oriente e Africa e terzo in Nord America.