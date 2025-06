Fiat continua a crescere in Austria: a maggio vendite su anche per le elettriche

FIAT ha registrato un maggio solido in Austria con 483 nuove immatricolazioni totali, suddivise in 231 autovetture e 252 veicoli commerciali leggeri. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il mercato complessivo è cresciuto del 12,1%. Notevole è la forte presenza di veicoli elettrici, che rappresentano oltre il 40% delle nuove immatricolazioni di maggio.

Dall’inizio dell’anno, un veicolo Fiat su quattro (autovetture e veicoli commerciali leggeri) immatricolati è elettrico

Anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, FIAT Professional ha ottenuto risultati davvero notevoli: con una crescita del 30,6 per cento rispetto all’anno precedente, il marchio ha registrato performance decisamente migliori rispetto all’andamento generale del mercato. Inoltre, dall’inizio dell’anno, un veicolo FIAT su quattro immatricolati, considerando sia autovetture che veicoli commerciali leggeri, è completamente elettrico, sottolineando l’impegno del marchio nella mobilità sostenibile e nelle tecnologie a basso impatto ambientale.

“Con una quota di auto elettriche superiore al 40% a maggio, il marchio FIAT conferma la sua posizione nel segmento delle piccole auto elettriche. Con il lancio sul mercato della Grande Panda, proseguiamo coerentemente su questo percorso e rendiamo l’elettromobilità ancora più attraente e adatta all’uso quotidiano. Allo stesso tempo, nonostante l’incertezza causata dal regolamento NoVA, siamo soddisfatti della crescita dei veicoli commerciali leggeri”, ha commentato Christan BLEY, Amministratore Delegato di FIAT Austria.

La versione elettrica della Fiat Grande Panda è finalmente disponibile nei concessionari austriaci. Questo modello rappresenta il pioniere di una nuova famiglia di vetture completamente rinnovate, incarnando il design italiano, la compattezza, la versatilità e l’attenzione alla sostenibilità tipiche del marchio. In Austria, la Fiat Grande Panda Electric può essere ordinata a partire da 24.500 euro IVA inclusa. Inoltre, la gamma si amplia con la Fiat Grande Panda Hybrid, disponibile a partire da 17.990 euro IVA inclusa e NOVA, che arriverà nei concessionari a partire da giugno.

Fiat offre la 500 Elettrica in tre versioni di carrozzeria: una classica berlina a due porte con portellone posteriore, una cabriolet con capote in tela ad azionamento elettrico e una versione 3+1 con seconda porta lato passeggero. Da febbraio è disponibile anche una speciale edizione speciale Giorgio Armani Collector’s Edition. A secondo dell’allestimento, la 500 Elettrica è disponibile in due potenze: 70 kW (95 CV) o 87 kW (118 CV), con pacchi batteria da 23,8 o 42 kWh.

FIAT Professional offre una gamma completa di veicoli commerciali. I modelli elettrici Fiat E-Ducato, E-Doblò e Fiat E-Scudo colpiscono per il design modernizzato della carrozzeria, i potenti sistemi di connettività e i sistemi elettronici di assistenza alla guida di ultima generazione. Tutti i modelli sono offerti sia con motori a combustione tradizionale che in versione completamente elettrica. Inoltre, FIAT Professional offre un servizio dedicato che gestisce l’intero iter per la richiesta di incentivi destinati ai clienti commerciali che acquistano veicoli commerciali elettrici.