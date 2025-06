Citroën cresce sul mercato italiano: la C3 è un successo

Citroën C3 si conferma protagonista assoluta del mercato italiano. A Maggio infatti è stata la vettura a benzina più venduta e anche l’elettrica più venduta. La C3, con doppia leadership, soddisfa varie esigenze con stile, comfort e gamma completa, dal termico all’elettrico accessibile. Il suo successo riflette l’impegno di Citroën per una mobilità democratica, innovativa e vicina alle persone, dove accessibilità significa innovazione, non rinuncia.

Nei primi cinque mesi dell’anno, Citroën ha raggiunto una quota dell’8,1%

Citroën rafforza il suo ruolo nella transizione energetica, conquistando l’8,1% del mercato delle auto 100% elettriche nei primi cinque mesi dell’anno e posizionandosi al secondo posto tra i brand elettrici. La proposta Citroën si distingue per convenienza, semplicità e qualità. La quota complessiva è del 4,1%, con crescita tra i privati, segno di un apprezzamento in costante espansione.

A maggio si sono aperti ufficialmente gli ordini per la Nuova AMI, il quadriciclo elettrico che ha rivoluzionato la mobilità urbana. Disponibile anche in versione Buggy, continua a conquistare giovani, famiglie e professionisti della micromobilità grazie a uno stile pratico, sostenibile e accessibile.

Foto Citroën

Debutta anche in Italia il Nuovo SUV C5 Aircross, ora disponibile in versione 100% elettrica, con design rinnovato, tecnologie evolute e comfort superiore. Nel frattempo, il SUV C3 Aircross – lanciato ad aprile – conferma il suo successo grazie alla configurazione fino a 7 posti, ampia scelta di motorizzazioni e versatilità. Con queste novità, Citroën ribadisce la sua capacità di offrire soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e alla portata di tutti, accompagnando ogni automobilista in ogni fase del proprio percorso.