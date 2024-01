Nuova Opel Crossland: cresce l’attesa per il debutto del SUV

La nuova Opel Crossland rappresenterà un passo avanti significativo nel panorama dei SUV/crossover compatti. La prossima generazione, in fase finale di test e sviluppo, è prevista essere di dimensioni più ampie rispetto al modello attuale, con una lunghezza che dovrebbe passare dai 4210 mm attuali a circa 4300 mm.

A breve dovrebbe avvenire il debutto della nuova Opel Crossland giunta alla fase finale di sviluppo

Il design della nuova Opel Crossland subirà un’importante revisione. Questo nuovo modello presenterà similitudini visive e strutturali con la nuova Citroën C3 Aircross, condividendo volumi e forme della carrozzeria, ma manterrà delle caratteristiche distintive. Un elemento peculiare sarà l’Opel Vizor, una struttura frontale nera che integra fari e stemma, conferendo al veicolo una sua identità unica.

La prossima generazione di questo modello famoso di Opel si distinguerà per la sua versatilità interna, con l’opzione di aggiungere due posti extra estraibili dal bagagliaio, permettendo così di ospitare fino a sette passeggeri. Il passo, proporzionalmente ampio rispetto alla lunghezza totale (circa 2670 mm), è stato progettato per ottimizzare lo spazio interno, garantendo un comfort ottimale per tutti i passeggeri.

La nuova Opel Crossland sarà disponibile sia con motori endotermici che con propulsione elettrica. Tra le opzioni a combustione interna, sarà presente un motore turbo a tre cilindri da 1.2 litri mild hybrid, in grado di erogare 136 CV e abbinato a un cambio a doppia frizione. La variante completamente elettrica sarà dotata di un singolo motore da 154 CV, accoppiato a una batteria da 54 kWh. Si tratta di una configurazione già utilizzata con successo in altri veicoli elettrici di Stellantis, come la Corsa Electric.

La nuova Opel Crossland sembra promettere una proposta competitiva nel settore dei SUV compatti, unendo stile, versatilità e motorizzazioni avanzate. Opel sembra focalizzarsi su un bilanciato mix di innovazione tecnologica e design funzionale per conservare la sua posizione in un mercato ad alta competizione.