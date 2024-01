Nuova Jeep Renegade: un video anticipa il suo design?

La futura gamma della casa automobilistica americana includerà una nuova Jeep Renegade. La prossima generazione di questo famoso SUV compatto è prevista per il 2026, anche se al momento si attendono conferme ufficiali da parte di Jeep. L’attuale versione, prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, cesserà la produzione entro la fine dell’anno prossimo. A quel punto, sembrerebbe imminente l’arrivo della sua successiva versione, la quale, secondo alcune voci non confermate, potrebbe essere assemblata in Spagna.

Un video ipotizza come potrebbe apparire la nuova Jeep Renegade

Nonostante le informazioni sulla nuova Jeep Renegade siano limitate al momento, sul web proliferano le speculazioni riguardo all’aspetto di questo modello. L’ultima proposta proviene dal canale YouTube Q-Cars, che recentemente ha pubblicato un video ipotizzando le possibili modifiche nell’aspetto di questo SUV compatto nella prossima generazione. Il veicolo immaginato nel video presenta linee estremamente moderne e più sinuose rispetto all’attuale SUV.

La nuova Jeep Renegade dovrebbe essere sviluppata sulla piattaforma STLA Small e presentare una lunghezza appena superiore ai 4,3 metri. Questa nuova generazione sarà esclusivamente elettrica e, in contrasto con la Jeep Avenger, sarà maggiormente orientata alla guida fuoristrada. È probabile che nel corso dell’anno si aggiungeranno ulteriori dettagli su questo modello altamente atteso, destinato a svolgere un ruolo rilevante all’interno della gamma di Jeep per un periodo considerevole.

Ricordiamo che Jeep dopo il lancio di Jeep Avenger è in attesa di far debuttare due modelli elettrici la Jeep Recon fuoristrada elettrico dallo stile simile alla Wrangler e la Gran Wagoneer S, lussuoso SUV elettrico di grandi dimensioni. Poi a seguire toccherà all’erede della Jeep Compass che sarà prodotta sempre in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. A quel punto sarà il momento della nuova Jeep Renegade che completerà la gamma della casa automobilistica americana di Stellantis.