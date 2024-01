DS 4 Experiences: la berlina premium è protagonista questo weekend

DS Automobiles si distingue come un produttore francese che unisce design raffinato e tecnologie all’avanguardia. Dopo un 2023 di successi, il brand di Stellantis inaugura il 2024 con DS 4 Experiences, un evento che permette ai visitatori dei DS Store italiani di immergersi nell’universo dell’azienda, scoprendo da vicino l’eleganza e l’innovazione della DS 4, una berlina premium che ha ottenuto riconoscimenti significativi.

Questa iniziativa, prevista per questo weekend (21-22 gennaio), offre non solo la possibilità di ammirare la DS 4, ma anche di sperimentarla su strada, dimostrando così l’impegno del costruttore nel coinvolgere il pubblico in un’esperienza diretta e tangibile. A corredo, vi è un’offerta esclusiva valida fino al 31 gennaio, che consente ai clienti di guidare la vettura sfruttando una formula di leasing vantaggiosa.

DS 4 Experiences: il 21 e 22 gennaio c’è il nuovo evento presso i DS Store italiani

Il modello viene proposto in Italia in quattro allestimenti: Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera. Indipendentemente dalla versione scelta, tutte condividono un design audace, un livello di comfort superlativo e delle ottime prestazioni.

In particolare, l’attenzione ai dettagli, l’uso di materiali di alta qualità e l’integrazione di tecnologie avanzate (come il sistema DS Iris System con ChatGPT) sono aspetti che definiscono la DS 4 come una vettura che offre un’esperienza di guida raffinata e confortevole.

L’evento DS 4 Experiences è accompagnato dalla campagna “Upgrade to French Class”, che include uno spot televisivo di forte impatto cinematografico e che esalta la raffinatezza parigina.

Il video “Upgrade to French Class”, che sarà trasmesso fino alla fine del mese, mostra la DS 4 in un viaggio onirico attraverso Parigi, mettendo in luce il comfort eccezionale e le innovazioni tecnologiche della vettura, come le DS Active Scan Suspension, l’insonorizzazione di livello superiore e l’innovativo Night Vision.

DS Automobiles continua a consolidare la sua presenza nel mercato italiano, dimostrando un impegno costante verso l’innovazione, il design e il comfort. La DS 4 rappresenta un eccellente esempio di come il brand francese riesca a coniugare tecnologia avanzata e design sofisticato.