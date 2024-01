Peugeot E-Lion Day 2024: annunciate tante novità importanti

Peugeot è impegnata con entusiasmo e determinazione in una trasformazione radicale per diventare il marchio leader nel mercato elettrico europeo entro il 2025. La casa del leone offre la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi marchio mainstream europeo e mira a convincere i suoi clienti a partecipare a questa evoluzione moltiplicando le iniziative per rendere la mobilità a emissioni zero accessibile, semplice e serena.

Ecco le principali novità di Peugeot E-Lion Day 2024

Dopo l’E-LION DAY avviato nel gennaio 2023, Peugeot coglie l’occasione della sua prima comunicazione del 2024 per presentare il suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile e le azioni principali e strutturanti alla base della sua ambizione. La gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi marchio mainstream europeo, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, sia privati ​​che BtoB,

Con “Peugeot Allure Care” – un programma senza precedenti dedicato ai clienti della nuova E-3008, che copre tutti gli elementi elettrici e meccanici, fino a 8 anni/160.000 km. il brand di Stellantis diventa così il primo marchio europeo ad offrire una copertura così ampia su uno dei suoi modelli.

La tecnologia ChatGPT offerta a tutti i suoi clienti, su tutta la gamma di veicoli passeggeri e commerciali Peugeot la casa francese rafforza le sue azioni nell’economia circolare, in linea con la strategia “4R” del Gruppo Stellanis: Rifabbricazione, Riparazione, Riuso e Riciclo.

Il Brand si impegna nella formazione e annuncia la partnership con Born Free. Il progetto E-LION è al centro della strategia per costruire la mobilità sostenibile di domani. Si tratta di un approccio globale a 360 gradi che va ben oltre l’elettrificazione dei veicoli e si basa su cinque “pilastri”: 1 un ecosistema di prodotti e servizi, basato sulle soluzioni Stellantis, 2 Esperienza per il cliente, dall’inizio alla fine, 3 Electric, autonomia 100% elettrica entro la fine del 2024. 4 Efficienza, offrendo il massimo delle prestazioni con il minimo consumo elettrico. 5 L’ambiente, un obiettivo di sostenibilità e l’impegno per diventare Carbon Net Zero entro il 2038.

Linda Jackson, CEO di Peugeot: “Con il progetto E-Lion, mobilitiamo tutto il suo know-how tecnologico e la creatività dei suoi team per consentire a tutti i suoi clienti di accedere a una mobilità sostenibile. Come leader, vogliamo aprire la strada. È un compito incredibilmente gratificante.”

Attraverso tutta la sua gamma 100% elettrica, Peugeot garantisce che la mobilità a emissioni zero rimanga accessibile. Questo è in particolare l’obiettivo dell’offerta “Peugeot Customized Lease”, le cui rate si adattano al chilometraggio percorso e che è già stata scelta da quasi un cliente E-208 su cinque in Francia. Inoltre, il nuovo E-208 rientra nel piano “My Electric Lease” del governo francese con un’offerta a partire da soli 99 euro al mese, consentendo alle famiglie più modeste e alle generazioni più giovani di accedere ad una mobilità elettrica efficiente.

Per soddisfare le esigenze dei clienti, il leone si impegna a proporre autonomi al miglior livello del mercato. Ad esempio, il nuovo E-3008 stabilisce un nuovo punto di riferimento nel suo segmento annunciando fino a 700 km di autonomia, mentre il nuovo E-208 rassicura i suoi utenti con un’autonomia di guida in città di 566 km.

Con Free2Move Charge, i clienti hanno accesso a una delle reti di ricarica più estese d’Europa. Comprende più di 600.000 punti di ricarica, di cui oltre 77.000 sono caricabatterie rapidi che consentono, ad esempio, di guadagnare 100 chilometri di autonomia in soli 10 minuti con il nuovo E-3008.

Jérôme Micheron, Direttore Prodotto della caa francese: “I nostri modelli non solo sono accessibili (ad esempio le soluzioni di finanziamento Peugeot As You Go), ma sono anche i più efficienti nei loro segmenti. Ad esempio, la PEUGEOT E-308 ha il consumo di elettricità più basso nella sua categoria.”

Fiduciosa nella qualità dei suoi prodotti, la casa transalpina propone ai clienti della nuova E-3008 “Peugeot Allure Care” un programma che garantisce tranquillità coprendo il motore elettrico, il caricabatterie, il gruppo propulsore e i principali componenti elettrici e meccanici fino a 8 anni/160.000 km. Allure Care contribuisce ad accelerare l’adozione di quest’ultima generazione di auto elettriche, offrendo così ai clienti la tranquillità di cui hanno bisogno per effettuare il passaggio.

Peugeot Allure Care si aggiunge alla garanzia specifica offerta da PEUGEOT su tutte le batterie dei suoi veicoli elettrici, anch’essa della durata di 8 anni/160.000 km, per coprire l’intero veicolo. Lanciato nei principali mercati europei, PEUGEOT è il primo marchio europeo ad offrire una copertura così ampia su uno dei suoi modelli. La copertura Allure Care si attiva automaticamente per 2 anni o 25.000 km dopo ogni tagliando di manutenzione effettuato all’interno della rete.

Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione del marchio : “Crediamo che Allure Care accelererà l’adozione dell’ultima generazione di veicoli Peugeot 100% elettrici offrendo ai clienti la tranquillità di cui hanno bisogno per compiere il passo. Questa copertura di eccezionale ampiezza è una testimonianza della fiducia che abbiamo nella qualità e nell’affidabilità dei nostri prodotti.”

Il leone porta ancora più avanti l’esperienza del cliente, uno dei 5 pilastri del progetto E-Lion, offrendo la tecnologia ChatGPT su tutta la sua gamma di veicoli passeggeri e commerciali (su 5 mercati pilota prima di un lancio più ampio a partire dalla seconda metà del 2019). 2024) . Il più noto modello di intelligenza artificiale generativa si integra nel i-Cockpit e diventa, attraverso l’assistente vocale OK Peugeot, un vero partner in grado di rispondere a innumerevoli domande e richieste su qualsiasi tipo di argomento.

Una volta attivato l’assistente vocale OK Peugeot, è sufficiente esprimere la tua richiesta affinché ChatGPT risponda in modo arricchito. L’intelligenza artificiale generativa può fornire risposte a domande specifiche, ad esempio, suggerendo punti di riferimento da visitare in una città, presentandoli e guidandoti lì in coordinamento con il sistema di navigazione, ma può anche movimentare il tuo viaggio interagendo con gli occupanti, dando gratuitamente sfogo alla propria creatività.