Peugeot e-3008 2024 ora disponibile per gli ordini

Peugeot ha annunciato che, a partire da oggi, è possibile ordinare il Peugeot e-3008 2024, il primo modello ad implementare la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis e presentato ufficialmente ad inizio mese. Con un’autonomia massima di 700 km con una sola ricarica, una ricarica ultrarapida e un’esperienza di guida raffinata, l’e-3008 2024 stabilisce nuovi standard nel suo segmento.

L’evento esclusivo “Next Level Preview”, organizzato dal costruttore francese in importanti mercati europei, offre ai clienti l’opportunità di scoprire in anteprima la nuova generazione del SUV 100% elettrico, dimostrando l’attaccamento del marchio all’eccellenza e all’innovazione.

Peugeot e-3008 2024: ecco i prezzi della nuova generazione

Gli appassionati potranno ammirare il design distintivo e le funzionalità avanzate della fastback in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito da fine anno fino a inizio febbraio 2024.

Il Peugeot e-3008 2024 è disponibile in due allestimenti principali – Allure e GT, oltre a tre pacchetti opzionali. La versione Allure Electric 210 è disponibile tramite finanziamento Peugeot e-GO, che include un canone mensile di 350 euro per 3 anni e 45.000 km (wallbox inclusa) a un prezzo di listino di 49.780 euro.

La formula e-GO permette ai clienti di scegliere tra propulsioni elettriche e ibride allo stesso costo, confermando l’impegno di Peugeot verso un futuro sostenibile.

La produzione del nuovo modello a zero emissioni avrà luogo nello stabilimento Peugeot di Sochaux (Francia), con le prime consegne previste per il primo trimestre del 2024. Il nuovo Panoramic i-Cockpit dell’e-3008 2024, con il suo display panoramico HD curvo da 21 pollici, promette un’esperienza di guida senza precedenti, unendo tecnologia all’avanguardia a comfort e stile.

Insomma, il nuovo Peugeot e-3008 2024 rappresenta un significativo passo avanti nel mondo dei SUV elettrici, offrendo prestazioni, stile e sostenibilità in un unico pacchetto accattivante.