Fiat 500e vince il premio Best small electric car for the city at the What Car? Car of the Year Awards

Fiat 500e è stata dichiarata vincitrice del premio best small electric car for the city dell’anno al concorso What Car? Car of The year 2024. La city car elettrica della principale casa italiana, costruita per la guida urbana, ha ricevuto consensi per le sue dimensioni ridotte, una grande virtù in città, e per la sua facilità d’uso nelle strade strette e nei parcheggi difficili.

Fiat 500e è stata elogiata per il suo stile, manovrabilità e posizione di guida

Uno dei premi automobilistici più prestigiosi del Regno Unito, What Car? è rinomata per le sue recensioni automobilistiche esemplari e il giornalismo automobilistico di altissimo livello. Durante tutto l’anno gli esperti di What Car? provano centinaia di auto, scegliendo i veicoli migliori in ciascuna categoria alla fine del periodo di 12 mesi.

Dal suo lancio nel 2020, la Fiat 500e è stata la city car elettrica più venduta in Europa e l’EV più venduto del Gruppo Stellantis. Progettata e realizzata a Torino, la 500e è un simbolo della creatività italiana e il suo successo è testimoniato anche da 42 premi internazionali, che ne fanno il modello FIAT più premiato di sempre.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento per la vettura di Fiat che si conferma un modello molto apprezzato sia dal pubblico che anche daglia addetti ai lavori. Ricordiamo che questa auto viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori e da inizio 2024 viene commercializzata anche negli Stati Uniti dove attualmente Fiat commercializza solo questa auto in quel mercato dopo l’uscita di scena della 500X e in precedenza anche delle altre vetture.