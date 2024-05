Fiat: in attesa degli incentivi sconti sull’intera gamma a maggio 2024

Tutte le case automobilistiche in Italia sono in attesa degli incentivi auto 2024 che a quanto pare entreranno in vigore verso fine mese. Fiat nel frattempo ha deciso di accontentare i suoi clienti in cerca di sconti offrendo interessanti promozioni per tutto il mese di maggio sull’intera gamma.

Prezzi scontati sull’intera gamma di Fiat per tutto il mese di maggio

Fiat Panda che come sappiamo è la vettura più venduta in Italia da anni per tutto il mese sarà offerta al prezzo di 14.200 euro invece di 15.500 nella versione dotata di motore 1.0 da70 cavalli Hybrid. Ma come dicevamo le offerte riguardano l’intera gamma. Ad esempio la 500 nella versione ibrida per tutto maggio sarà acquistabile con uno sconto di 2 mila euro e dunque i clienti pagheranno 15.700 euro invece di 17.700 euro. Anche la 600 Hybrid viene offerta con un interessante bonus 23.450 euro invece che 24.950 nel caso di finanziamento che prevede 35 rate da 99 euro al mese, anticipo e rata finale.

Le promozioni Fiat includono anche sconti per la 500e, dotata di una batteria da 23 kWh. Il prezzo di listino è di 29.950 euro, ma per tutto il mese di maggio è in vendita a 23.200 euro, solo se si rottama un’auto usata. Per coloro interessati alla 500X hybrid, il prezzo previsto è di 24.450 euro anziché 27.950 euro. La 500X viene offerta in promozione anche nella versione diesel che passa da 25.950 euro a 21.450 euro.

Insomma si tratta sicuramente di prezzi molto interessanti in attesa del lancio degli incentivi che come sappiamo potrebbero portare a risparmi molto consistenti. Si parla addirittura di sconti fino a 13.750 euro in caso di ISEE sotto i 30 mila euro e auto da rottamare.