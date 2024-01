Fiat 500e: prezzo sotto i 25.000 euro in Germania grazie al bonus ambientale

Chi decide velocemente può attualmente fare un affare molto speciale presso FIAT in Germania: i concessionari partecipanti del marchio italiano e Fiat offrono uno sconto di 5.000 euro sull’acquisto di una nuova Fiat 500e fino al 31 marzo 2024. Il prezzo del modello con batteria da 23,8 kWh può essere ridotto di circa il 17 per cento a soli 24.490 euro. Il bonus ambientale può essere richiesto anche acquistando una Fiat 500 Elettrica con la batteria grande (42,0 kWh), disponibile in pronta consegna.

Prezzo sotto i 25 mila euro in Germania per Fiat 500e

Nel segmento, l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) la elenca come un bestseller per il 2023. Uno dei pilastri di questo successo è l’ampia gamma di modelli, che soddisfano anche i diversi requisiti, ad esempio per quanto riguarda la batteria. Nella versione base, la Fiat 500e è dotata di una batteria da 23,8 kW e offre 75 kW di potenza (equivalenti a 95 CV). L’autonomia nel traffico cittadino arriva fino a 257 chilometri, misurata secondo il ciclo WLTP – completamente sufficiente per distanze prevalentemente brevi in ​​un ambiente con una struttura di ricarica ben sviluppata.

La batteria più potente con capacità di 42,0 kWh consente un’autonomia combinata fino a 320 chilometri secondo il ciclo WLTP. Nel traffico cittadino si possono percorrere anche fino a 460 chilometri. In combinazione con questa batteria è possibile scegliere anche una variante del motore da 87 kW (113 CV).

La Fiat 500e si distingue nella gamma dei veicoli elettrici non solo per il suo design iconico. Anche la scelta tra tre varianti di carrozzeria è unica in questo segmento. La Fiat 500 Elettrica è proposta come classica berlina a due porte e portellone, come cabriolet con tetto in tessuto ad azionamento elettrico e come Fiat 500 Elettrica 3+1 con una seconda porta sul lato passeggero, che facilita l’accesso al sedile posteriore.