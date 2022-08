Madonna su Fiat 1100 per la festa di compleanno a Noto | Video

Per raggiungere a Noto il luogo dei festeggiamenti per il suo compleanno, Madonna ha scelto delle auto d’epoca per lei e per il suo entourage. La mitica cantante statunitense si è presentata nella perla siciliana del barocco a bordo di una Fiat 1100, seguita da un corteo di altre nonne a quattro ruote, destinate ai suoi familiari e collaboratori.

La diva americana, che ha fatto tappa anche a Marzamemi e Siracusa durante questi giorni di festa e relax in Sicilia, dove ancora si trova, ha voluto così intonarsi meglio al quadro ambientale, per un’esperienza di taglio vintage, assolutamente romantica e in stile Dolce Vita.

La Fiat 1100 color crema scelta da Madonna per la trasferta appartiene alla famiglia 103, prodotta dalla casa automobilistica torinese negli anni dal 1953 al 1960: un periodo che abbraccia la sua data di nascita (16 agosto 1958). Quest’auto storica dispone di scocca portante e di carrozzeria con parafanghi integrati, a differenza delle serie precedenti dello stesso modello. Un cambio di passo rispetto a prima, nel segno della modernità.

La spinta fa capo a un motore a quattro cilindri da 1089 centimetri cubi di cilindrata, con albero a camme laterale, che scarica la sua modesta energia sulle ruote posteriori. Gradevoli le forme a tre volumi del corpo vettura, disegnato per accogliere in modo fluido le quattro porte. Due le versioni proposte alla tentazione della clientela: la Tipo A, che identifica l’allestimento base (disponibile nella sola tinta grigio topo), e la Tipo B, che gode di un trattamento migliore in termini di finiture.

Sul piano delle architetture meccaniche e costruttive, si segnalano l’avantreno a ruote indipendenti e il retrotreno a ponte rigido. I freni sono a tamburo su tutte le ruote: niente di straordinario, ma bastano ad assecondare la sua missione, specie se la guida è tranquilla, come impone la natura del modello. Certo, vedere una star internazionale come Madonna a bordo di un’auto come la Fiat 1100, per la festa di compleanno a Noto, fa un certo effetto, almeno in me. Voi che ne pensate?