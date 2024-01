Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Fiat Panda in arrivo nel 2024

La nuova Fiat Panda è in arrivo nel 2024. Esattamente il debutto dovrebbe avvenire a luglio, forse giorno 11 luglio, che è una data importante per Fiat che proprio quel giorno festeggia 125 anni di attività. Questa è una delle vetture più attese in assoluto tra quelle che debutteranno nel corso del 2024.

La nuova Fiat Panda in arrivo nel 2024: ecco tutto quello che sappiamo sulla futura generazione

La nuova Fiat Panda tornerà sul mercato nelle vesti di crossover dalle forme squadrate in stile concept Fiat Centoventi e avrà anche molto in comune con la nuova Citroen e-C3 svelata ad ottobre. La sua lunghezza dovrebbe sfiorare i 4 metri o superarli di poco. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di veicoli Fiat in contrapposizione alla gamma 500 da cui poi nel 2025 deriverà anche la nuova Fiat Multipla. Si tratterà di un’auto essenziale che tornerà allo stesso spirito della prima generazione di Panda negli anni ’80. Insomma la vettura sarà prima di fronzoli e molto basilare.

La piattaforma della nuova Fiat Panda sarà la Smart Car che consentirà di proporre questa auto a prezzi davvero interessanti anche nella sua versione elettrica, tanto che Stellantis parla a proposito di auto elettrica low cost. Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma considerato che la Citroen e-C3 parte da 23.900 euro è probabile che il prezzo di questa auto sia ancora più basso. Qualcuno ipotizza meno di 21 mila euro ma si attendono conferme ufficiali che arriveranno probabilmente in sede di presentazione.

Si vocifera anche di una seconda versione elettrica ancora più economica forse di 19.000 euro ma con autonomia ridotta. Si parla di 200 km con una ricarica completa. Queste auto utilizzeranno batterie LFP che permettono risparmi importanti. Ovviamente nella gamma della nuova Fiat Panda ci saranno anche una o più versioni ibride. Tra queste l’entry level che dovrebbe avere un prezzo inferiore ai 14 mila euro sempre secondo indiscrezioni.

Nuova Fiat Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia per quanto riguarda l’Europa. Questa auto però sarà un modello globale e dunque verrà prodotta anche in altri stabilimenti. Per il Nord Africa la produzione sarà effettuata dallo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove verrà prodotta anche la nuova Fiat Multipla. Per l’America Latina dove l’auto potrebbe avere un nome differente la produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Betim in Brasile.

Già nel corso della primavera è probabile possano trapelare le prime immagini senza veli del modello come accaduto di recente con la nuova Lancia Ypsilon. In attesa di queste immagini ci dobbiamo accontentare dei tanti render che sono apparsi sul web negli ultimi mesi. Tra questi ve ne proponiamo due che a detta dei soliti bene informati si avvicinano abbastanza a quello che sarà lo stile di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma di Fiat nel corso del prossimo decennio. Ricordiamo infine che questo modello per almeno un paio di anni convivrà nella gamma della principale casa automobilistica italiana con l’attuale generazione che secondo alcuni potrebbe essere ribattezzata Pandina per differenziarsi maggiormente dal modello in arrivo.