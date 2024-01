Nuova Fiat Multipla, Citroen C3 Aircross e Opel Frontera: avranno versioni a 7 posti?

Nuova Fiat Multipla, Opel Frontera e Citroen C3 Aircross sono tre delle prossime novità che il gruppo Stellantis lancerà sul mercato nei prossimi anni. Più precisamente Opel Frontera e Citroen C3 Aircross dovrebbero debuttare entro la fine del 2024 mentre la nuova Multipla entro la fine del prossimo anno. A proposito di questi tre modelli si dicono tante cose. Ovviamente da quando si è saputo del loro ritorno sul mercatro si sprecano i render e anche le indiscrezioni. Una voce molto diffusa a proposito di questi tre modelli è quella che vorrebbe versioni a 7 posti per tutti e tre queste vetture.

Versione a 7 posti per la nuove Fiat Multipla, Opel Frontera e Citroen C3 Aircross?

Ovviamente non sappiamo se davvero la nuova Fiat Multipla, la nuova Citroen C3 Aircross e la nuova Opel Frontera avranno versioni a 7 posti ma di certo non possiamo escluderlo. Tutte e tre queste auto si dovrebbero caratterizzare per essere modelli dall’elevato rapporto qualità prezzo e anche per un ampio spazio interno. Della vettura di Fiat e di Citroen si dice che possano usare la piattaforma Smart Car di Stellantis la stessa che sarà usata anche dalle nuova Citroen e-C3 e Nuova Fiat Panda. Questo significa che avranno versioni elettriche molto convenienti. Della nuova Opel Frontera non sappiamo se anche lei userà questa piattaforma. Al momento le informazioni sono poche. Qualcuno ipotizza l’uso della STLA Small per questa auto.

Ricordiamo che la nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco e avrà uno stile molto vicino a quello della Fiat Panda. Di questa auto si dice che possa avere un prezzo di partenza piuttosto contenuto sia nella versione ibrida che sarà la entry level che in quella completamente elettrica. Su questo futuro modello di Fiat potrebbero arrivare nuove informazioni già nel corso dei prossimi mesi.