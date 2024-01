Peugeot: leader nella vendita di auto elettriche compatte in Spagna

Nel 2023, Peugeot ha chiuso l’anno al primo posto nel segmento B, aggiungendo 2.049 immatricolazioni e una quota del 32,5 per cento. La casa automobilistica del Leone guadagna terreno, crescendo del 36,5 per cento rispetto al 2022 in un mercato che crolla del 7,6 per cento. Questi risultati sono stati raggiunti grazie a due modelli recentemente rinnovati che fanno tendenza nel segmento: E-208 e E-2008.

Nella categoria dei SUV del segmento B, la Peugeot E-2008, prodotta a Vigo, chiude l’anno al primo posto nella classifica dei SUV B, con 956 immatricolazioni, il 14,9 per cento in più rispetto al 2022, e una penetrazione del 33,4 per cento. Questo modello fa la differenza nel segmento dei SUV compatti, con un’estetica dinamica e contemporanea e tecnologie avanzate, come la nuova generazione della posizione di guida Peugeot i-Cockpit o l’incorporazione di tecnologie di assistenza alla guida fino ad ora riservate a segmenti superiori.

Da parte sua, la Peugeot E-208 resta un punto di riferimento tra le cinque porte compatte del segmento B elettrico. Raggiunge 1.093 immatricolazioni nel 2023, il che rappresenta una crescita del 63,4 per cento rispetto ai dati dell’anno precedente in una categoria che ha visto le sue vendite diminuire del 9 per cento. La sua quota di mercato è del 32,1 per cento. La rinnovata identità del Marchio è molto presente nella Nuova E-208, con il leone ruggente che regna al centro della calandra e del posteriore, i fari anteriori e posteriori con tecnologia Full LED all’avanguardia che si aggiornano nell’estetica dei tre artigli o dei cerchi in lega dall’estetica molto moderna. Insomma sicuramente un ottimo risultato per la casa automobilistica del Leone che si candida ora a vivere un 2024 da vera protagonista in Spagna e più in generale in tutta Europa.