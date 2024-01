Maserati conferma nel suo piano futuro che punterà su made in Italy, elettrificazione e redditività

Maserati, il pioniere del lusso italiano, si sta orientando verso un piano di crescita focalizzato sulla sostenibilità a lungo termine, distinguendosi come il primo marchio di lusso italiano a impegnarsi nello sviluppo e nella produzione esclusivamente di vetture elettriche. Questa strategia si basa sull’incessante evoluzione del marchio e dei suoi prodotti. La gamma del Tridente, completamente concepita, sviluppata e realizzata in Italia, raggiunge oltre 70 paesi nel mondo, con un notevole tasso di esportazione dell’86%. Modena rimane il fulcro pulsante della Casa del Tridente, mantenendo la sua sede nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti da oltre ottant’anni.

Maserati: focus su elettrificazione, redditività e Made in Italy

Nel suo impegno verso le prestazioni, l’innovazione, il design, la qualità, la tecnologia e il lusso, Maserati sta attualmente delineando il futuro della mobilità nel segmento del lusso. La casa automobilistica segue una strategia ambiziosa, sviluppando una pianificazione di prodotto chiara e interamente focalizzata sull’elettrificazione, in sintonia con le aspettative dei propri clienti. Il marchio italiano rappresenta l’unico marchio di lusso all’interno del Gruppo Stellantis. Grazie alla positiva ripresa economica e finanziaria avviata nel 2021, la casa automobilistica sta sviluppando un solido modello di business e proiettandosi verso un futuro elettrico. L’obiettivo è consolidare la propria posizione di leader nel segmento del lusso, mantenendo volumi produttivi e margini di profitto in linea con la sua distintiva collocazione di mercato.

Maserati è impegnata nella visione del futuro della mobilità elettrica, organizzandosi in tutti i settori per potenziare la propria competitività e rispondere alle esigenze del nuovo consumatore di lusso. L’azienda di Modena ha già avviato la sua transizione verso la nuova era elettrica presentando i primi due veicoli totalmente elettrici, la GranTurismo Folgore e il Grecale Folgore (Folgore identifica la gamma completamente elettrica di Maserati), attualmente disponibili in Italia e nei mercati dell’Unione Europea.

La GranTurismo Folgore, un’icona del marchio, incorpora soluzioni tecniche all’avanguardia provenienti dalla Formula E. Con una radicata tradizione nello spirito della competizione automobilistica, Maserati ha segnato una pietra miliare come primo marchio italiano a partecipare attivamente alla Formula E, facendo il suo debutto nel 2023.

La Maserati GranCabrio Folgore sarà lanciata quest’anno, immediatamente successivamente alla sua controparte a motore a combustione. Il percorso verso l’elettrificazione proseguirà nel 2025 con la nuova MC20 Folgore, seguita dal nuovo grande veicolo elettrico utility (E-UV BEV) nel 2027 e dalla nuova generazione di Quattroporte BEV nel 2028.

Tutti i modelli attualmente in produzione e quelli futuri saranno integralmente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Attraverso una vera fusione di artigianalità e innovazione, Maserati riafferma il suo saldo legame con le radici italiane. Il celebre stabilimento di Modena, attualmente sede della produzione della MC20 e della MC20 Cielo, si appresterà a ospitare la produzione della versione Folgore della supersportiva più ambita.

Per garantire che le vetture mantengano dettagli stilistici unici, affascinanti e distintivi, lo stabilimento di Modena accoglierà l'”Atelier del Programma di Personalizzazione Fuoriserie”, dedicato alla creazione di modelli Maserati personalizzati su misura. A questo scopo, l’azienda ha già programmato investimenti in nuove aree dedicate e corsi di formazione specifici per le nuove risorse coinvolte nel Programma di Personalizzazione Fuoriserie.

Presso la storica sede di Viale Ciro Menotti, il team di leadership dell’azienda collaborerà strettamente con il team di ingegneria Maserati, composto da circa 130 esperti tra ingegneri e tecnici. Questo team lavorerà esclusivamente allo sviluppo della gamma attuale e dei modelli futuri, in stretta collaborazione con l’Engine Lab, dove vengono sviluppati e testati i motori completamente elettrici. Tale collaborazione contribuirà a posizionare il marchio a un livello superiore nel segmento del lusso.

Unendo le forze, questa squadra costruirà insieme il futuro del Tridente, portando l’iconico marchio a raggiungere nuove vette, come meritato. Maserati è inserita nel quadro strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis, annunciato l’1 marzo 2022, e rappresenta un elemento chiave dell’organizzazione a matrice globale. Tutti i futuri modelli Maserati saranno equipaggiati con motori completamente elettrici, preservando così l’innovazione e le prestazioni di altissimo livello, caratteristiche distintive del DNA Maserati. Il 2024 si prospetta come un anno cruciale per l’evoluzione e la crescita dell’azienda, soprattutto considerando le sfide e i cambiamenti che i marchi di lusso nel settore automobilistico devono affrontare a livello globale.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Guidati dal nostro cuore modenese, stiamo procedendo a pieno regime per guidare il cambiamento verso l’elettrificazione, con la versione 100% elettrica di due dei nostri modelli iconici già in commercio e un altro modello in arrivo quest’anno. Stiamo progettando di offrire ai nostri affezionati clienti le Maserati più potenti di sempre, oltrepassando i confini del piacere di guida, introducendo una nuova era. Con la nostra visione e il nostro piano strategico a lungo termine, intendiamo lasciare un segno nel mondo del lusso attraverso l’eccellenza manifatturiera italiana, puntando costantemente su una qualità distintiva e costruendo il nostro futuro con un modello di business dedicato, per assicurare ai clienti i migliori prodotti che riflettano i valori della Casa del Tridente.”