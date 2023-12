Maserati GranCabrio Folgore: nuovo avvistamento in attesa del debutto

Il prototipo leggermente camuffato della nuova Maserati GranCabrio Folgore è stato avvistato nelle scorse ore come si evince dalle immagini pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. La vettura sarà molto simile alla nuova Maserati GranTurismo già svelata. La principale differenza risiederà nell’introduzione della capote in tessuto, azionata elettricamente, su un’impostazione tecnica che condivide molto con la Maserati GranTurismo.

Nuovo avvistamento a pochi mesi dal debutto per la futura Maserati GranCabrio Folgore

Questa configurazione cabriolet della futura Maserati GranCabrio Folgore comporta anche una variazione nella linea di cintura, accentuata da dettagli che percorrono e delimitano l’intera area alla base della capote. Inoltre ci si aspetta che questa vettura della casa automobilistica del Tridente mantenga valori sostanzialmente simili alla Granturismo. Questo significa un sistema propulsivo composto da tre motori.

Con due motori elettrici al retrotreno e uno all’avantreno, la potenza totale di Maserati Grancabrio Folgore raggiungerà i 760 CV, garantendo prestazioni da supercar: 320 km/h di velocità massima e solo 2,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Il torque vectoring sarà gestito in modo ottimale per massimizzare la trazione in tutte le condizioni di guida.

Ricordiamo inoltre che la vettura di Maserati sarà dotata di un suono esclusivo e inconfondibile, frutto di un lavoro degli ingegneri del Maserati Innovation Lab. L’anteprima della gamma di Maserati Grancabrio Folgore è prevista nel corso del prossimo anno. Ricordiamo che questa sarà dunque una delle principali novità per quanto riguarda il brand di lusso di Stellantis per il 2024.