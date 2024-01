Opel Frontera: svelato il nome del nuovo SUV elettrico del brand

Opel ha annunciato nelle scorse ore il ritorno del nome Opel Frontera nella sua gamma, segnando un’importante svolta per il 2024. Il nuovo Frontera rappresenterà non solo il revival di un nome storico, ma anche l’introduzione di un SUV all’avanguardia, caratterizzato da funzionalità intelligenti e un design audace.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha sottolineato che il nome “Frontera” si adatta perfettamente a questo nuovo modello, destinato a conquistare una posizione di rilievo nel cuore del mercato. Con un carattere deciso e la filosofia di design Bold and Pure, la nuova vettura è destinata a diventare un punto di riferimento nel segmento.

Opel Frontera: ecco come si chiamerà il prossimo SUV full electric dell’azienda

Uno degli aspetti più innovativi di questo lancio è la decisione del marchio di Stellantis di presentare l’Opel Frontera direttamente come BEV (Battery Electric Vehicle) fin dall’inizio. Questa mossa sottolinea l’impegno dell’azienda verso la transizione a un marchio completamente elettrico, in linea con le tendenze globali del settore automotive.

Il Frontera di nuova generazione si distinguerà per spaziosità e versatilità, rendendolo ideale sia per i clienti con uno stile di vita attivo che per le famiglie. Inoltre, continuerà la tradizione di Opel di offrire mobilità accessibile a una vasta gamma di consumatori grazie a un prezzo di vendita attraente.

L’introduzione dell’Opel Frontera EV, insieme al lancio della versione completamente elettrica della prossima generazione del Grandland, rappresenta una pietra miliare fondamentale nella strategia di elettrificazione del costruttore tedesco. Con queste aggiunte, Opel offrirà almeno una variante elettrica in ogni sua linea di prodotti.

La gamma a zero emissioni del brand tedesco si estende già da veicoli quali il quadriciclo Rocks Electric, le vetture Corsa Electric, Mokka Electric, Astra Electric, Astra Sports Tourer Electric fino ai nuovi veicoli multifunzionali Combo Electric e Zafira Electric. In aggiunta, ci sono le versioni full electric dell’intera gamma di veicoli commerciali, tra cui il nuovo Combo Electric, il nuovo Vivaro Electric e il nuovo Movano Electric.

La casa automobilistica tedesca svelerà le prime immagini e informazioni dettagliate sul nuovo Opel Frontera nelle prossime settimane. Questo lancio è un chiaro segnale dell’impegno del produttore verso l’innovazione e la sostenibilità, mantenendo al contempo il focus sulle esigenze e le aspettative dei consumatori moderni.