Motor Valley College: il nuovo istituto di alta formazione nascerà a Maranello

Il Motor Valley College rappresenta un’innovazione significativa nel panorama formativo legato al settore automobilistico, soprattutto per quanto concerne la formazione di alto livello.

Situato a Maranello, cuore pulsante dell’industria automobilistica italiana e sede storica di Ferrari, questo istituto di alta formazione è destinato a diventare un punto di riferimento per gli aspiranti professionisti del settore.

Motor Valley College: Maranello sarà la sede del nuovo istituto di alta formazione

Con un investimento considerevole di ben 35 milioni di euro, supportato da Ferrari e dalla Regione Emilia-Romagna, il Motor Valley College è un progetto che riflette l’impegno della regione nel sostenere e promuovere l’eccellenza nell’industria automobilistica.

Il contributo di 4 milioni di euro proveniente dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, ratificato dal presidente Stefano Bonaccini e dalla premier Giorgia Meloni, è un chiaro indicatore dell’importanza che il Governo e le autorità locali attribuiscono all’istruzione e alla formazione specializzata.

Il college si estenderà su una superficie di oltre 24.000 m² e sarà dotato di tecnologie all’avanguardia e attrezzature specifiche. Queste risorse saranno messe a disposizione non solo degli studenti del Motor Valley College, ma anche di altre scuole e istituti della regione, inclusi IIS Ferrari, ITS Maker, Unimore, Muner e Bologna Business School. Il piano prevede aule e laboratori attrezzati, che consentiranno agli studenti di acquisire competenze pratiche e teoriche indispensabili per eccellere nel settore automobilistico.

Partnership con la Scuola dei Mestieri e delle Professioni Ferrari

La collaborazione con la Scuola dei Mestieri e delle Professioni Ferrari è particolarmente rilevante poiché simboleggia una fusione tra tradizione e innovazione, due elementi fondamentali nel mondo dell’auto.

La partnership tra un’istituzione storica come Ferrari e un nuovo polo formativo come il Motor Valley College è emblematica del dinamismo e della capacità di rinnovamento che caratterizzano il settore automobilistico in Italia.

Il nuovo Motor Valley College, dunque, rappresenta non solo un polo di formazione di eccellenza, ma anche un simbolo dell’investimento in competenze e tecnologie avanzate, fondamentali per mantenere l’Italia e la Regione Emilia-Romagna in prima linea nell’industria automobilistica globale.

Questo progetto contribuirà a formare la prossima generazione di ingegneri, designer e professionisti del settore, che saranno dotati delle competenze necessarie per affrontare le sfide future del mondo automotive, inclusi i temi dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità.