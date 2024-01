Charles Leclerc rinnova con la Ferrari: è ufficiale

Charles Leclerc e la Ferrari hanno esteso il loro legame contrattuale al di là del 2024. Il pilota originario del Principato di Monaco ha rinnovato il suo accordo con la Scuderia, anche se non sono stati forniti dettagli sulla durata della proroga. In vista dell’inizio della stagione 2024, Charles Leclerc e la Ferrari avevano l’obiettivo di assicurarsi un futuro solidamente vincolato. Il pilota monegasco, così come Carlos Sainz, si trovava in scadenza di contratto in questa stagione, e da entrambe le parti c’era chiara intenzione di estendere la collaborazione. Ora questa intenzione si è concretizzata, e Leclerc rappresenterà la Ferrari anche oltre questa stagione, sebbene la durata del nuovo accordo firmato non sia stata specificata.

La scuderia di Maranello ha ufficializzato un accordo pluriennale con Charles Leclerc

La comunicazione della Scuderia riguardante il rinnovo di Leclerc si limita a indicare che il contratto si estende “oltre il 2024”, ma sembra che si tratti di un accordo pluriennale. L’ultimo contratto firmato risale al 2019 ed era valido per quattro anni, dal 2020 al 2024. Fonti vicine alla casa automobilistica di Maranello evidenziano la possibilità che il prolungamento della durata del nuovo accordo possa essere fino al 2029, il che vincolerebbe il pilota monegasco alla Scuderia Ferrari anche durante il nuovo regolamento che avrà inizio nel 2026.

“Sono estremamente felice di sapere che indosserò la tuta della Scuderia Ferrari per diverse stagioni ancora. Fin da quando avevo tre anni, correre per questa squadra è stato il mio sogno: guardavo il Gran Premio di Monaco dalla finestra dell’appartamento di un amico, posizionato sulla curva Santa Devota, cercando sempre le macchine rosse. Entrare nella Ferrari Driver Academy nel 2016 ha segnato l’inizio di una relazione che è diventata la mia seconda famiglia. Abbiamo raggiunto molte vittorie insieme, superando ogni previsione negli ultimi cinque anni”.

“Sono convinto che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora che inizi questa stagione per continuare a progredire e competere in modo aggressivo in ogni gara. Il mio sogno rimane quello di conquistare il Campionato del Mondo con la Ferrari, e sono sicuro che nei prossimi anni riusciremo a realizzarlo. Condividiamo momenti straordinari insieme e cercheremo di rendere felici i nostri appassionati. Grazie,” ha commentato il pilota monegasco al termine dell’annuncio del suo rinnovo contrattuale.

Da quando ha fatto il suo ingresso in Formula 1, Charles Leclerc ha costantemente manifestato il suo desiderio di guidare per la Ferrari e di conquistare il titolo mondiale con la scuderia di Maranello. Questo obiettivo diventa ancora più tangibile con l’annuncio del rinnovo del contratto. Fino a questo momento, nel corso di quattro stagioni con la Scuderia, il pilota monegasco ha celebrato cinque vittorie, con il 2022 che si è rivelato come la sua stagione più promettente, chiudendo al secondo posto.

“Il legame di Charles con la Scuderia va oltre la relazione tra un pilota e una squadra, poiché fa parte della famiglia Ferrari da ben otto anni, anche prima di indossare per la prima volta lo stemma del Cavallino Rampante sulla sua tuta. I suoi valori si intrecciano con quelli del nostro team, rendendo naturale la decisione di estendere ulteriormente la nostra collaborazione. Conosciamo Charles per la sua instancabile voglia di spingersi oltre i limiti, e apprezziamo le sue straordinarie capacità nel combattere e sorpassare in gara. Siamo determinati a fornire a Charles una vettura vincente, e sono convinto che la sua determinazione e il suo impegno saranno elementi fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi,” ha dichiarato il team manager Frédéric Vasseur.