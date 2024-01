Jeep: nuovo Porte Aperte questo weekend presso le concessionarie italiane

Jeep sta consolidando la sua presenza sul mercato italiano con un approccio rivoluzionario verso la mobilità sostenibile. Nell’ultimo weekend di gennaio (27-28), le concessionarie italiane del brand americano celebrano questo impegno aprendo le loro porte per un evento esclusivo, offrendo agli appassionati un’opportunità unica per esplorare la gamma avanzata di veicoli elettrificati del brand.

In un audace movimento verso la Freedom of Choice, la casa automobilistica americana presenta degli incentivi molto interessanti. Un esempio è il Jeep Renegade, disponibile nelle varianti a benzina, e-Hybrid e 4xe (ibrida plug-in), tutte a 199 euro al mese grazie alla collaborazione con Stellantis Financial Services. Questo modello di finanziamento rende l’accesso a tecnologie più pulite e avanzate notevolmente più conveniente per il consumatore italiano.

Jeep: il 27 e 28 gennaio si può scoprire tutta la gamma presso gli showroom italiani

Il motore e-Hybrid, disponibile per Renegade e Compass, offre 130 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, accoppiato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Tale configurazione consente una guida ibrida versatile e tranquilla, con diverse modalità di funzionamento completamente elettrico.

Per gli appassionati di trazione integrale e ibrido ricaricabile, la gamma 4xe presenta modelli come Renegade e Compass con una configurazione plug-in hybrid. Questa unisce un turbo benzina da 1.3 litri a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 190 o 240 CV (a seconda del modello scelto).

L’elettrificazione amplifica le capacità off-road, con un controllo della coppia preciso e una trazione elettrica integrale innovativa, che gestisce in modo indipendente la coppia erogata su entrambi gli assi.

C’è anche l’Avenger completamente elettrica

La nuova Jeep Avenger segna l’ingresso del costruttore americano nel segmento dei SUV completamente elettrici. Equipaggiata con un motore elettrico di nuova generazione, offre 156 CV e 260 Nm.

La batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia massima di 400 km nel ciclo WLTP (o 550 km in quello urbano). La ricarica è altrettanto ottima, con soluzioni che variano da una ricarica rapida in 24 minuti (dal 20% all’80%) a un completo riempimento in 5,5 ore usando una wallbox.