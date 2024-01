Jeep Compass: per il settimo anno di fila è leader nel suo segmento in Brasile

Per il settimo anno consecutivo, nel 2023 la Jeep Compass si è confermata leader assoluta nella categoria dei SUV medi in Brasile. Il modello è stato un riferimento nel mercato brasiliano sin dall’inizio della sua produzione nazionale. Il SUV medio più venduto in Brasile è anche il più tecnologico prodotto nel Paese e uno degli unici a offrire la trazione 4×4 nel segmento.

Anche con l’arrivo di nuovi concorrenti, Jeep Compass resta leader tra i SUV medi in Brasile

L’anno 2023 si è chiuso con 59 mila unità vendute del modello e una quota di mercato superiore al 40 per cento nella sua categoria. Un vero fenomeno in un mercato sempre più competitivo, soprattutto tra i SUV. Con oltre 425 mila unità vendute in Brasile, la Jeep Compass è un successo assoluto sul mercato. Desiderato dai clienti, il modello con più doti di semi-autonomia della categoria, oltre a doti off-road senza pari tra i suoi concorrenti, ha chiuso un altro anno al vertice dei Suv medi, con un vantaggio di 17 mila unità rispetto al modello che si è classificato al secondo posto nella categoria.

“Jeep Compass è un fenomeno di vendita. Anno dopo anno guida una delle principali categorie del mercato brasiliano con un vantaggio impressionante. È un modello moderno, con tanta tecnologia, tutte le capacità fuoristrada che solo Jeep offre, oltre a tanto comfort e sicurezza. Sono sicuro che nel 2024 la Jeep Compass continuerà la sua incredibile storia di successo, stiamo lavorando duramente per questo!”, ha affermato Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America. Insomma davvero un gran successo per questo modello in Brasile. Ricordiamo che Jeep pensa già ad un suo erede che potrebbe arrivare nel 2025 e che forse sarà solo elettrico.