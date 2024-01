Jeep Wrangler: per la prima volta in assoluto pneumatici da 35 pollici direttamente dalla fabbrica

Il marchio Jeep sta portando l’iconica Jeep Wrangler 2024 a due porte a nuovi livelli, letteralmente, e rafforzando le leggendarie capacità 4×4 e l’attitudine a viaggiare ovunque della Wrangler, annunciando un nuovo pacchetto di pneumatici Xtreme 35, offerto per la prima volta in assoluto sulla nuova Wrangler. Il pacchetto di pneumatici Xtreme 35 ha debuttato per la prima volta sulla Wrangler a quattro porte nel 2021, consentendo ai clienti di aggiungere un aggiornamento di capacità comune direttamente dalla fabbrica.

Jeep Wrangler Rubicon e Willys a due porte con pacchetto pneumatici Xtreme 35 offrono pneumatici da 35 pollici direttamente dalla fabbrica

“I nostri appassionati clienti di Jeep Wrangler chiedono sempre di più – più capacità e più avventure – quindi è il naturale seguito del successo che abbiamo visto sulla Wrangler a quattro porte offrire ora – per la prima volta in assoluto – il pacchetto di pneumatici da 35 pollici sulla Wrangler a due porte”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Questi pneumatici BF Goodrich KO2 da 35 pollici sui modelli Willys e Rubicon a due porte offrono capacità estreme, incluso il miglior angolo di dosso della categoria di 32,4 gradi, direttamente dalla fabbrica con una garanzia di fabbrica.”

Oltre all’angolo di dosso migliore della categoria, equipaggiato con il pacchetto pneumatici Xtreme 35, i modelli a due porte Wrangler Rubicon e Willys offrono angolo di attacco, angolo di partenza, altezza da terra e capacità di guado senza compromessi: Angolo di approccio: 47,2 gradi, Angolo di svolta – 32,4 gradi, Angolo di partenza – 40,4 gradi e Altezza da terra – 12,6 pollici.

Al prezzo di vendita suggerito dal produttore statunitense di $ 4.495, il pacchetto di pneumatici Xtreme 35 è disponibile sui modelli a due porte Wrangler Rubicon e Willys equipaggiati con il motore turbo da 2,0 litri. Il pacchetto include: Pneumatici fuoristrada BF Goodrich KO2 LT315/70R17C (35 pollici), Ruote con funzionalità beadlock da 17 x 8 pollici, Rinforzo cancello battente, Rapporto al ponte 4,56:1, Sollevatore della sospensione di fabbrica da 1,5 pollici con ammortizzatori messi a punto in modo unico.

I clienti possono ordinare il pacchetto pneumatici Xtreme 35 sul modello Jeep Wrangler Rubicon a due porte con motore I-4 turbocompresso da 2,0 litri a partire da ora. Il pacchetto sarà ordinabile sul modello a due porte Wrangler Willys con motore I-4 turbocompresso da 2,0 litri entro la fine del trimestre. La produzione nello stabilimento di assemblaggio di Toledo (Ohio) inizierà a marzo.