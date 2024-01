Free2move Charge insieme a Lancia per il Rinascimento del marchio

La strategia di elettrificazione di Lancia è robusta e ambiziosa, delineando il lancio di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dal 2024 con l’introduzione della Nuova Ypsilon. Dal 2026, la casa italiana presenterà esclusivamente veicoli 100% elettrici. La Nuova Ypsilon, che sarà svelata a Milano il prossimo febbraio tramite la Nuova Ypsilon Edizione limitata Cassina, rappresenta il primo dei tre modelli previsti dal Piano Strategico del brand premium ad adottare la mobilità completamente elettrica.

Free2move Charge supporta il brand Lancia nel mondo della mobilità elettrica, offrendo un ecosistema completo e integrato per la ricarica

Lancia riceverà il supporto di Free2move Charge, un ecosistema completo per garantire un’esperienza ottimale di mobilità elettrica. La promessa di Free2move Charge è rappresentata da e-ABC, che significa “easy to Always Be Charged”, un sistema integrato di hardware, software e servizi di ricarica progettato per soddisfare tutte le esigenze dei clienti di veicoli elettrici, ovunque e in ogni situazione.

Con la presentazione della Nuova Ypsilon a febbraio, i clienti Lancia avranno accesso a una suite completa di soluzioni di ricarica, sia a casa che in viaggio, per ottimizzare la gestione globale dell’energia, ridurre i costi totali di utilizzo e massimizzare i benefici ambientali. In particolare: Free2move Charge Home offre ai clienti privati supporto per l’installazione, il finanziamento e la garanzia dei sistemi di ricarica domestica, oltre a altri hardware e servizi legati all’energia. Free2move Charge GO garantisce un accesso ininterrotto alla più ampia rete possibile di punti di ricarica pubblici.

“Free2move Charge rappresenta un ecosistema di gestione della ricarica completo, accessibile e personalizzato, che fornirà ai clienti Lancia un’esperienza fluida e senza intoppi,” ha dichiarato Magdalena Jablonska, responsabile di Free2move Charge Europe. “La nostra offerta di ricarica dedicata ai clienti della nuova gamma Lancia supporterà il marchio nel suo ingresso nel mondo della mobilità elettrica.”