Nuova Lancia Ypsilon Martini: si avvicina il ritorno nei rally?

Secondo recenti voci sembra essere sempre più vicino il ritorno di Lancia nel mondo dei rally con la nuova Lancia Ypsilon Martini sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali da parte di Lancia. Questo debutto pottrebbe avvenire dal 2025 o dal 2026. Ovviamente queste voci che sono state diffuse nei giorni scorsi hanno suscitato grande curiosità e soddisfazione da parte dei tanti fan di Lancia. Questo lo si nota anche dai numerosi render apparsi sul web ad immaginare come potrebbe essere una futura vettura di Lancia per il rally.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Lancia Ypsilon Martini per il ritorno di Lancia nel mondo dei rally

Da qui nasce questo render che vi mostriamo in questo articolo, condiviso sulla pagina Facebook “Bella Lancia“, realizzato da un designer che ha firmato l’immagine ma di cui non conosciamo il nome. La versione disegnata della nuova Lancia Ypsilon Martini è senza dubbio straordinaria, presentando la mitica livrea Martini che ha caratterizzato la storia della gloriosa casa automobilistica torinese. Questa iconica livrea ha accompagnato modelli leggendari come la 037, la Delta S4 e la Delta nel corso degli anni. La nuova Ypsilon con questa suggestiva reinterpretazione sarà ufficialmente presentata il prossimo mese.

Lancia

La base della nuova Lancia Ypsilon Martini potrebbe essere la futura HF, prevista per il 2025 e dotata di 240 cavalli. Tuttavia, sorge un dubbio considerando che la versione potenziata della Ypsilon sarà interamente elettrica. Dovrebbe quindi essere valutata la necessità di realizzare anche una versione a combustione interna, dal momento che attualmente nel campionato mondiale rally sono ammesse solo auto ibride. A meno di un possibile cambio di regolamento a partire dal 2026, al momento non sono previste vetture completamente elettriche nella massima competizione rallystica. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito. Indubbiamente questo render a giudicare dai tanti commenti entusiastici ricevuti sembra entusiasmare e non poco i fan di Lancia.