Nuova Lancia Ypsilon: ecco come sarebbe in un’altra dimensione

La nuova Lancia Ypsilon ormai non ha più segreti. Nelle scorse ore sul web sono apparse numerose foto che mostrano la futura generazione del celebre modello in versione definitiva e ormai senza veli in attesa del debutto ufficiale, che come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi avverrà il prossimo 14 febbraio a Milano con l’edizione limitata Cassina in 1906 unità.

Nuova Lancia Ypsilon: il designer Tommaso D’Amico ha immaginato una propria versione personale e “alternativa” della futura vettura

Nononostante ciò, sul web c’è chi ha deciso a provare ad immagine ugualmente una nuova Lancia Ypsilon fregandosene del fatto che nel frattempo siano uscite le immagini ufficiale del modello con cui Lancia darà il via ad una nuova era tornando in Europa dopo diversi anni di assenza. Su tratta del video render pubblicato nelle scorse ore dall’architetto, designer e creatore digitale Tommaso D’Amico che ha voluto immaginare una versione alternativa della vettura, una sorta di Lancia Ypsilon di un’altra dimensione. Ovviamente come sempre accade in questi casi sul web c’è chi apprezza questa ipotesi fantasiosa affermando che si tratta di un’idea probabilmente più brillante e innovativa rispetto all’originale e chi invece preferisce la realtà alla fantasia.

Si tratta indubbiamente di un’indea interessante che magari in futuro potrebbe ispirare Lancia per qualche altro modello. Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon sarà lunga circa 4 metri e nascerà su piattaforma CMP. La sua produzione averrà in Spagna nello stesso stabilimento di Peugeot 208 e Opel Corsa. La vettura avrà almeno una versione elettrica al 100 per cento che dovrebbe avere 156 cavalli e 400 km di autonomia. In gamma ci saranno almeno un paio di ibride. Oltre alla entry level anche la Q4 da 240 cavalli che dovrebbe arrivare nel 2025 e chiamare Ypsilon HF.