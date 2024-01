Nuova Opel Grandland: in un video la immaginano così

Nuova Opel Grandland è la futura generazione del celebre crossover della casa automobilistica tedesca. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2024. Molto probabilmente se ne parlerà nel corso del secondo semestre dell’anno. A proposito di questo veicolo sul web negli ultimi mesi sono apparse diverse ipotesi relative a come apparirà questo crossover e quali saranno le differenze principali rispetto alla versione attuale. Qui vi proponiamo un video render pubblicato su YouTube dal canale Mahboub1 che immagina in questa maniera lo stile del futuro SUV di Opel.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Opel Grandland che molto probabilmente vedremo nel secondo semestre 2024

La nuova Opel Grandland potrebbe essere la nuova top di gamma di Opel considerando che le ultime voci dicono che la nuova Opel Manta non si farà più. Rispetto al modello attuale l’auto potrebbe crescere leggermente di dimensioni superando di poco i 4,5 metri di lunghezza. Questa auto dovrebbe avere molto in comune con la Peugeot e-3008 che ha debuttato da poco. Questo in particolare per quello che concerne la tecnologia. Il design esterno della prossima Opel Grandland subirà significative evoluzioni, presentando un nuovo frontale Opel Vizor e un paraurti completamente rivisto con linee più nitide e muscolose. L’interno dell’auto subirà una completa rivisitazione, con un focus particolare sulla tecnologia.

Per quanto riguarda le motorizzazioni del nuovo SUV Opel, è probabile che le unità motrici siano condivise con la Peugeot 3008. Si prevede una versione endotermica mild hybrid con il motore 1.2 PureTech da 136 CV. Inoltre, sarà disponibile una versione completamente elettrica con motore da 213 CV, batteria da 73 kWh e un’autonomia stimata di 525 km. In una fase successiva, presumibilmente entro la metà del 2025, la nuova Opel Grandland sarà introdotta con una versione completamente elettrica che erogherà 230 CV e offrirà un’autonomia di circa 700 km grazie a una batteria con capacità superiore a 90 kWh. Inoltre, è prevista una versione di punta con trazione integrale, alimentata da due motori elettrici, con una potenza totale di 320 CV e un’autonomia di oltre 500 km tra una ricarica e l’altra.