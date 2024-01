Opel: 125 anni fa il via alla produzione delle sue auto

Il 2024 è un anno davvero speciale per Opel, all’insegna della mobilità elettrica. Per la prima volta nella storia del brand, ogni vettura avrà una versione 100% elettrica, soprattutto la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric, una delle prime station wagon elettriche a batteria sul mercato. Tuttavia, 125 anni fa l’azienda ha gettato le basi per una mobilità su quattro ruote conveniente, innovativa e a prova di futuro.

Il 21 gennaio 1899 Wilhelm Opel, figlio del fondatore dell’azienda Adam Opel, firmò un contratto con il fabbro Friedrich Lutzmann per l’acquisto della sua Motorwagenfabrik (fabbrica di automobili), il segnale di partenza per la produzione automobilistica della casa tedesca. Questo momento ha rappresentanto l’avvio di una nuova era che avrebbe scritto la storia ben oltre Rüsselsheim. Il brand automobilistico, già produttore di macchine da cucire e biciclette di successo, si avventurò così in un territorio sconosciuto all’azienda esattamente 125 anni fa.

Da allora, più di 75 milioni di auto della casa tedesca hanno lasciato gli stabilimenti di produzione in tutta Europa. Uno degli attuali bestseller arriva da Rüsselsheim: l’ultima generazione della Opel Astra. Mentre Opel celebra il 125 ° anniversario della produzione automobilistica e apre la strada al futuro, l’innovativo modello di classe compatta esce oggi dalla catena di montaggio con tecnologie avanzate e trasmissioni elettrificate e prive di emissioni locali.

Florian Huettl, CEO di Opel: “Come Opel 125 anni fa, ora siamo all’inizio di una nuova era. Allora l’azienda divenne pioniera entrando nell’era automobilistica. Al giorno d’oggi, Opel è un pioniere dell’elettrico, offrendo una mobilità individuale a zero emissioni locali, adatta anche all’uso quotidiano. Come la nuova Astra Sports Tourer Electric. Come la prima automobile Opel, anche questa vettura proviene da Rüsselsheim. Siamo orgogliosi di questa eredità e celebreremo quindi l’anniversario dei 125 anni di produzione automobilistica di Opel all’insegna dell’elettromobilità”.

125 anni dopo l’inizio della produzione automobilistica a Rüsselsheim, Opel e i suoi clienti puntano verso un futuro a livello locale senza emissioni, con veicoli divertenti da guidare e adatti all’uso quotidiano. Il 2024 sarà segnato dal grande anniversario e dal continuo viaggio della casa tedesca di Stellantis verso l’elettrificazione, accompagnato da festeggiamenti e da nuovi modelli innovativi. Maggiori informazioni sull’anno dell’anniversario seguiranno presto.